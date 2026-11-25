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यह घटना गांव निवासी ओमपाल सिंह के निर्माणाधीन मकान में हुई। मंगलवार को गांव आलमपुर निवासी यशपाल और कैलाश लिंटर डालने गए थे। शाम 4:00 बजे लेंटर डालने का कोई उपकरण ऊपर से गुजर रही बिजली लाइन के संपर्क में आ गया था, जिससे दोनों करंट की चपेट में आ गए। उनकी चीख-पुकार सुनकर मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई।जब तक दोनों को बचाया गया, तब तक वे गंभीर रूप से झुलस चुके थे। दोनों को गंभीर हालत में इलाज के लिए अलीगढ़ ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने यशपाल को मृत घोषित कर दिया। यशपाल की शादी करीब आठ माह पहले हुई थी। उनकी ससुराल कदमपुर बढारी कासगंज में है। उपखंड अधिकारी विद्युत यूसुफ हुसैन ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।