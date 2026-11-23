हाथरस के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम)-प्रथम निर्भय नारायण राय की अदालत ने नाबालिग से जुड़े मामले में आरोपी मोहम्मद दिलशाद का प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया है। मामले अपहरण व दुष्कर्म से जुड़ा होने के कारण कोर्ट ने यह निर्णय दिया।

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अभियोजन के अनुसार, थाना कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 22 सितंबर को एफआईआर दर्ज कराई कि उसकी 16 वर्षीय बेटी 21 सितंबर 2026 की सुबह करीब 7:10 बजे स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन स्कूल नहीं पहुंची। तहरीर के आधार पर अज्ञात के विरुद्ध अपहरण में प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना शुरू की गई थी।पुलिस ने कुछ दिन बाद ही किशोरी को बरामद कर लिया और आरोपी मोहम्मद दिलशाद निवासी सुपौल, बिहार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी पक्ष के अधिवक्ता ने जमानत की मांग करते हुए तर्क दिया कि आरोपी निर्दोष है और उसे पुरानी रंजिश के चलते झूठा फंसाया गया है। यह भी कहा गया कि आरोपी 29 सितंबर 2026 से जिला कारागार अलीगढ़ में बंद है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह जमानत की शर्तों का पालन करेगा।वहीं, वादी पक्ष और विशेष लोक अभियोजक ने जमानत का विरोध करते हुए अपराध को गंभीर प्रकृति का बताया। अदालत में पीड़िता के बीएनएसएस की धारा 180 और 183 के अंतर्गत दर्ज बयानों और विवेचना में संकलित साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। न्यायालय ने पाया कि पीड़िता के बयानों और उपलब्ध साक्ष्यों से आरोपी की संलिप्तता परिलक्षित होती है और अपराध गंभीर प्रकृति का है। इस कारण जमानत का पर्याप्त आधार नहीं है। इसके बाद अदालत ने जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया।