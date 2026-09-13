Hathras News: संरक्षित दाऊजी मंदिर में बन रहा शौचालय, एएसआई ने खटखटाया डीएम का दरवाजा

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इस क्षेत्र में किसी भी तरह का नया स्थायी निर्माण नहीं किया जा सकता। प्रतिबंधित क्षेत्र में निर्माण कानूनन प्रतिबंधित है। वहीं, स्मारक के 100 से 200 मीटर तक का क्षेत्र नियंत्रित क्षेत्र में आता है। यहां भी निर्माण या मरम्मत के लिए निर्धारित अनुमति लेना जरूरी है। बिना अनुमति किया गया स्थायी निर्माण नियमों के विरुद्ध माना जाता है।एएसआई ने लक्खी मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा और स्वच्छता की जरूरत को भी ध्यान में रखा है। इसके लिए स्थायी निर्माण के बजाय मेले की अवधि में केवल पोर्टेबल या बायो टॉयलेट लगाने का सुझाव दिया है। एएसआई ने स्पष्ट किया है कि अस्थायी शौचालय लगाते समय जमीन की खुदाई, नींव निर्माण या संरक्षित स्मारक को किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए।एडीएम वित्त एवं राजस्व प्रशांत तिवारी ने बताया कि एएसआई अधिकारियों से इस संबंध में वार्ता हुई है। मंदिर परिसर में पहले से मौजूद पुराने शौचालय को देखा जा रहा है। उसकी स्थिति के अनुसार मरम्मत कराकर उसे उपयोग योग्य बनाया जाएगा, ताकि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी न हो।