Hathras News: आज खास

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-हाथरस : जिले के सभी पीएचसी पर जन आरोग्य मेले का आयोजन सुबह 9 बजे।

-सिकंदराराऊ : नगर के मोहल्ला नौरंगाबाद के मां भारती पब्लिक स्कूल में हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर कवि सम्मेलन दोपहर 02 बजे।

-मुरसान : उदासीन आश्रम से गणेश जी को लाने के लिए शोभायात्रा दोपहर 03 बजे।

-सहपऊ : गांव कोंकना कलां में बाबा जाहरवीर गोगा जी महाराज का मेला सुबह 08 बजे।

मुरसान गेट : उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन सुबह 11 बजे।

-गोशाला रोड : संत कृपाल आश्रम में रुहानी सत्संग सुबह 8 बजे।