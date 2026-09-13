Hathras News: किस्तों में दिया तलाक, जेठ-देवर पर दुष्कर्म का आरोप

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आरोप है कि इस साल मई में पति माफी मांगकर उसे दोबारा घर ले गया, लेकिन कुछ समय बाद फिर से मारने लगा। जेठ व देवर ने दुष्कर्म किया। पति ने 2025 में दो बार तलाक शब्द का उच्चारण किया और तीसरी बार दो महीने पहले बोला। महिला के मुताबिक ने उसके पति ने हलाला के नाम पर दूसरे व्यक्ति से निकाह करने का दबाव बनाया। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई। महिला थाना प्रभारी नेहा चौधरी ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद दूसरे पक्ष को बुलाया गया है। मामले की जांच पूरी होने के बाद केस दर्ज करने पर फैसला लेंगे।

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एक महिला ने पति पर किस्तों में तीन तलाक देने और जेठ-देवर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। महिला ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। रसलगंज निवासी महिला का कहना है कि उसके पति ने कुछ समय पहले तक दो बार तलाक-तलाक शब्द का इस्तेमाल किया था और तीसरी बार तलाक शब्द कुछ दिन पहले बोला। महिला के मुताबिक, नवंबर 2024 में उसके निकाह के बाद ससुराल पक्ष दहेज के लिए मारपीट करता था। 2025 में बन्नादेवी थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई और ये मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है।