Hathras News: मैक्स की टक्कर से बाइक सवार की मौत, साथी घायल

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राहगीरों और ग्रामीणों ने हादसे की सूचना डायल 112 पुलिस और जरैरा पुलिस चौकी को दी। 108 एंबुलेंस से दोनों घायलों को सिकंदराराऊ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल मोनू को अलीगढ़ रेफर कर दिया गया, जहां हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे दिल्ली रेफर कर दिया। दिल्ली के एक अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। अखिलेश का उपचार चल रहा है।मोनू की मौत की खबर मिलते ही गांव बरसामई में शोक की लहर दौड़ गई। शव गांव पहुंचने पर परिजनों में कोहराम मच गया। ग्रामीणों के अनुसार मोनू का एक भाई और एक बहन भी है। पुलिस ने मैक्स लोडर को कब्जे में लेकर जरैरा पुलिस चौकी पर खड़ा करा दिया है। कोतवाली प्रभारी मनीष चिकारा ने बताया कि लोडर चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।