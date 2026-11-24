Hathras News: आज खास
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Tue, 24 Nov 2026 11:52 PM IST
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- मुरसान : जीएसएएस कन्या इंटर कॉलेज में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन दोपहर 1 बजे।
- सहपऊ : सीएचसी पर पीएम मातृत्व सुरक्षा दिवस के तहत स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे।
- सासनी : जूनियर हाईस्कूल में अमर उजाला फाउंडेशन के बैनर तले स्वास्थ्य शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे।
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- सहपऊ : सीएचसी पर पीएम मातृत्व सुरक्षा दिवस के तहत स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे।
- सासनी : जूनियर हाईस्कूल में अमर उजाला फाउंडेशन के बैनर तले स्वास्थ्य शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे।