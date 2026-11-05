Hathras News: आज खास

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-सिकंदराराऊ : नगला जलाल-कपसिया मार्ग स्थित श्री राधाजी बैंक्वेट हॉल में भागवत कथा का विश्राम दोपहर 2 बजे।

-सहपऊ : गांव चौबारा में ग्राम चौपाल का आयोजन सुबह 10 बजे।

- हाथरस जंक्शन : सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10 बजे।

- नगला बेलनशाह : धन्वतरि मंदिर पर पूजन सुबह 10 बजे।

- सासनी : पूर्णानंद आयुर्वेदिक चिकित्सालय पर भगवान धन्वंतरि की जयंती शाम 7 बजे।