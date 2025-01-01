Hathras News: अपने हुनर से महानगरों में घर सजा रहीं हाथरस की रिया

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रिया ने यह सफर एक छोटे से शौक और दीपावली पर कुछ नया रचने की चाहत से शुरू किया था, लेकिन आज यह एक सफल घरेलू उद्यम का रूप ले चुका है। अपने परिवार के भरपूर सहयोग के साथ रिया ने आसपास की करीब आठ महिलाओं को अपने साथ जोड़ा है। ये ऐसी महिलाएं हैं, जो पहले अपने घरेलू काम निपटाने के बाद खाली वक्त में बैठी रहती थीं।रिया ने उन्हें सजावटी वस्तुएं, इको-फ्रेंडली मोमबत्तियां, पारंपरिक गोटा-पट्टी व मोतियों से सजे तोरण और फैंसी लटकन बनाने का हुनर सिखाया। आज यह पूरी टीम मिलकर दिन-रात प्रीमियम डेकोरेशन उत्पाद तैयार करने में जुटी है, जिससे इन महिलाओं को घर बैठे सम्मानजनक आजीविका और आत्मनिर्भरता की नई ताकत मिली है।महानगरों के खरीदारों को रिया के उत्पादों में दिखने वाला पारंपरिक भारतीय टच और फिनिशिंग बेहद आकर्षित कर रही है। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिये रिया ने अपने उत्पादों को डिजिटल बाजार में उतारा। देखते ही देखते दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता के संभ्रांत परिवारों से थोक व खुदरा ऑर्डर आने लगे। आज स्थिति यह है कि दीपोत्सव के मद्देनजर रिया के पास महानगरों से इतने एडवांस ऑर्डर हैं कि उनकी पूरी टीम पैकेजिंग और शिपिंग में व्यस्त है।जरूरतों के लिए नहीं फैलाने पड़ते हाथरिया के साथ काम करने वाली महिलाओं का कहना है कि अब उन्हें त्योहार पर अपनी छोटी-छोटी जरूरतों या बच्चों के नए कपड़ों के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते। रिया की यह पहल शहर की अन्य युवतियों और गृहिणियों के लिए प्रेरणा बन चुकी है।