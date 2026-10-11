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Hathras News: पुलिसकर्मियों पर कार चढ़ाने के तीन आरोपी गिरफ्तार

Sun, 11 Oct 2026 02:41 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Sun, 11 Oct 2026 02:41 AM IST
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Three accused arrested for driving car into police personnel
पुलिस की गिरफ्त में हत्या की को​शिश के तीन आरोपी। स्रोत : पुलिस - फोटो : Police
चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मियों पर कार चढ़ाकर जान से मारने की कोशिश करने के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त लाल रंग की टाटा एल्ट्रोज कार और 1150 रुपये बरामद किए हैं।
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गिरफ्तार आरोपियों में शामिल हिमांशु चौधरी के खिलाफ सादाबाद और सहपऊ थानों में आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, हत्या के प्रयास, मारपीट और रंगदारी समेत 13 मुकदमे दर्ज हैं। सीओ योगेंद्र नारायण ने बताया कि नौ अक्तूबर को ऊंचागांव चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक प्रमोद कुमार पुलिसकर्मियों के साथ क्षेत्र में शांति व्यवस्था, गश्त और संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की चेकिंग कर रहे थे।
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इस दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि लाल रंग की कार में कुछ संदिग्ध अपराधी आ रहे हैं। पुलिस टीम ने सामने से आ रही लाल रंग की टाटा एल्ट्रोज कार को रोकने का प्रयास किया, तो आरोप है कि कार सवारों ने पुलिसकर्मियों पर गाड़ी चढ़ाकर उन्हें जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। चौकी प्रभारी की तहरीर पर सादाबाद कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज की गई।
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एसपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रभारी निरीक्षक विजय कुमार गौतम के नेतृत्व में टीम बनाई। टीम ने नामजद तीनों आरोपियों को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया।
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