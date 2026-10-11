Hathras News: पुलिसकर्मियों पर कार चढ़ाने के तीन आरोपी गिरफ्तार

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गिरफ्तार आरोपियों में शामिल हिमांशु चौधरी के खिलाफ सादाबाद और सहपऊ थानों में आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, हत्या के प्रयास, मारपीट और रंगदारी समेत 13 मुकदमे दर्ज हैं। सीओ योगेंद्र नारायण ने बताया कि नौ अक्तूबर को ऊंचागांव चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक प्रमोद कुमार पुलिसकर्मियों के साथ क्षेत्र में शांति व्यवस्था, गश्त और संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की चेकिंग कर रहे थे।इस दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि लाल रंग की कार में कुछ संदिग्ध अपराधी आ रहे हैं। पुलिस टीम ने सामने से आ रही लाल रंग की टाटा एल्ट्रोज कार को रोकने का प्रयास किया, तो आरोप है कि कार सवारों ने पुलिसकर्मियों पर गाड़ी चढ़ाकर उन्हें जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। चौकी प्रभारी की तहरीर पर सादाबाद कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज की गई।एसपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रभारी निरीक्षक विजय कुमार गौतम के नेतृत्व में टीम बनाई। टीम ने नामजद तीनों आरोपियों को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया।