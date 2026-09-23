Hathras News: टीम ने किया बीमार गोवंश का उपचार

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पशुपालकों को जरूरत के अनुसार दवाएं भी वितरित की गईं। ग्रामीणों ने गांव में करीब दो दर्जन गोवंश के इस बीमारी के चपेट में होने की जानकारी दी। ग्रामीणों ने बताया कि लंपी की चपेट में आने के बाद दुधारू गायों में दूध तेजी से कम हो रहा है। इससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। विज्ञापन

इस दौरान मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. विजय सिंह, उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. सुनील तोमर, डॉ. विकास यादव, डॉ. भावना, डॉ. दिनेश पाल, डॉ. धीरेंद्र सिंह और डॉ. गोविंद सिंह आदि मौजूद थे। संवाद पशुपालकों को जरूरत के अनुसार दवाएं भी वितरित की गईं। ग्रामीणों ने गांव में करीब दो दर्जन गोवंश के इस बीमारी के चपेट में होने की जानकारी दी। ग्रामीणों ने बताया कि लंपी की चपेट में आने के बाद दुधारू गायों में दूध तेजी से कम हो रहा है। इससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।इस दौरान मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. विजय सिंह, उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. सुनील तोमर, डॉ. विकास यादव, डॉ. भावना, डॉ. दिनेश पाल, डॉ. धीरेंद्र सिंह और डॉ. गोविंद सिंह आदि मौजूद थे। संवाद

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बिसावर। ग्राम पंचायत घाटमपुर में लंपी जैसी बीमारी से पांच गोवंश की मौत और कई के बीमार होने पर संवाद न्यूज एजेंसी की अमर उजाला में खबर प्रकाशित होने के बाद पशु चिकित्सा विभाग हरकत में आया। मंगलवार को विभाग की टीम गांव पहुंची और घर-घर जाकर बीमार पशुओं के स्वास्थ्य की जांच की।