Hathras News: 33 केवी का पोल टूटने से नौ घंटे आपूर्ति ठप, लोगों ने झेलीं दिक्कतें

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तड़के करीब चार बजे बिजली घर परिसर में लगा 33 केवी का मुख्य पोल अचानक गिर गया। सुरक्षा के लिए तत्काल संबंधित सभी फीडरों की आपूर्ति बंद कर दी गई। सुबह होते ही बड़े इलाके की बिजली गुल होने से लोगों की दिनचर्या पटरी से उतर गई। कई इलाकों में पानी की मोटरें न चलने से लोग बूंद-बूंद पानी को तरस गए। सूचना मिलते ही विभागीय अधिकारी और तकनीकी टीम मौके पर पहुंची। नया पोल खड़ा करने के लिए क्रेन मंगवाई गई।बिजली घर के संकरे प्रवेश द्वार के कारण क्रेन (हाइड्रा) को अंदर ले जाने में कर्मचारियों को परेशानी हुई। तारों के जाल ने भी मुश्किलें बढ़ाईं। काफी प्रयासों के बाद हाइड्रा परिसर में पहुंचा। पुराने मलबे और तारों को हटाकर नया पोल लगाने का काम युद्धस्तर पर शुरू हुआ। करीब नौ घंटे तक मरम्मत का कार्य चला। इसके बाद विद्युत आपूर्ति पूरी तरह बहाल कर दी गई। अधिशासी अभियंता संदीप कुमार ने बताया कि यह एक अचानक हुई घटना थी। टीम ने तत्परता दिखाते हुए इसे तय समय में दुरुस्त कर दिया। इस त्वरित कार्रवाई से बड़ी परेशानी टल गई।