फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   Police concocted a fake story... A motorcycle is not an object to be sold like vegetables: Court.

पुलिस ने रची फर्जी कहानी.. बाइक कोई वस्तु नहीं जिसे सब्जी की तरह बेचा जाए : कोर्ट

Wed, 23 Sep 2026 02:27 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:27 AM IST
विज्ञापन
Police concocted a fake story... A motorcycle is not an object to be sold like vegetables: Court.
प्रतीकात्मक चित्र। - फोटो : Archive
लॉकडाउन के दौरान चोरी की चार मोटरसाइकिलों के साथ दो युवकों को गिरफ्तार करने के सादाबाद पुलिस के दावे पर अदालत ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) हर्ष अग्रवाल की अदालत ने पुलिस की पूरी कहानी को मनगढ़ंत बताते हुए दोनों आरोपियों पंकज और इरशाद को दोषमुक्त कर दिया।
विज्ञापन

कोर्ट ने टिप्पणी की है कि मोटरसाइकिल कोई ऐसी वस्तु नहीं, जिसे सड़क पर सब्जी की तरह आवाज लगाकर बेचा जाए।
न्यायालय ने अपने फैसले में स्पष्ट लिखा कि पुलिस ने गुडवर्क दिखाने के लिए काल्पनिक कहानी बनाई है। फैसले की प्रति पुलिस अधीक्षक को भेजने के साथ मामले में आवश्यक कार्रवाई और चारों एफआईआर की निष्पक्ष जांच की सिफारिश भी की है।
विज्ञापन

अदालत ने यह पता करने का निर्देश दिया है कि क्या वास्तव में पीड़ितों ने तहरीर दी थी या यह सब फर्जीवाड़ा था, ताकि भविष्य में पुलिस की ऐसी मनमानी की पुनरावृत्ति न हो सके।
विज्ञापन
विज्ञापन

यह था पुलिस का दावा : सादाबाद पुलिस के अनुसार, 23 अप्रैल 2020 को लॉकडाउन के दौरान एसआई डिप्टी सिंह पुलिस टीम के साथ गश्त पर थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ईदगाह गेट के पास से पंकज और इरशाद नाम के दो युवकों को गिरफ्तार किया।

दोनों आरोपी चोरी की चार मोटरसाइकिलों के पास खड़े होकर इन्हें बेचने के लिए कबाड़ी (खरीदार) का इंतजार कर रहे थे। पुलिस ने मामले में धारा 379, 411 और 413 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर दोनों को जेल भेज दिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed