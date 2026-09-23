Hathras News: चारों तहसील के लेखपालों ने छोड़ा अतिरिक्त प्रभार

विज्ञापन

लेखपाल संघ के जिलाध्यक्ष देवव्रत गौतम और जिला मंत्री गौरव चौधरी ने बताया कि प्रदेश भर के लेखपाल लंबे समय से अपने संवर्ग की विभिन्न समस्याओं और अत्यधिक कार्यभार को लेकर शासन का ध्यान आकर्षित कराते रहे हैं। उन्होंने कहा कि मूल हलके के अलावा कई-कई अतिरिक्त क्षेत्रों का कार्यभार होने के कारण लेखपालों पर मानसिक और शारीरिक दबाव बढ़ रहा था। ।पदाधिकारियों ने कहा कि जब तक प्रांतीय नेतृत्व की ओर से कोई अगला निर्देश जारी नहीं होता, तब तक कोई भी लेखपाल अतिरिक्त क्षेत्रों का कार्य नहीं संभालेगा। संघ ने शासन-प्रशासन से मांग की है कि लेखपालों की लंबित समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए और रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए, ताकि राजस्व कार्यों का संचालन सुचारू रूप से हो सके। संवाद