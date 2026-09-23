Hathras News: हसायन में 200 घरों के लोग दो दिन से झेल रहे पेयजल संकट
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Wed, 23 Sep 2026 02:51 AM IST
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कस्बा के मोहल्ला किला खेड़ा अहीरान में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दो दिन से ठप है। नगर पंचायत कार्यालय परिसर में पुरानी पेयजल टंकी से बिछाई गई पाइपलाइन जर्जर हो चुकी है। इस कारण जगह-जगह पानी का रिसाव हो रहा है। इससे करीब 200 घरों में पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है। समस्या का स्थाई समाधान नहीं किया जा रहा है। स्थानीय लोग दिक्कतें झेल रहे हैं, जबकि अधिकारी बेचिंता हैं।
कस्बा के वार्ड संख्या छह, मोहल्ला अहीरान नगला रति मार्ग पर रिसाव है। राजकीय पशु चिकित्सालय के सामने भी पानी का बहाव हो रहा है। वार्ड संख्या चार में रामलीला मैदान वाली गली के पीछे रिसाव की समस्या है। एक शिक्षण संस्थान के निकट पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो चुकी है। यही हाल वार्ड संख्या का है। नगर की पेयजल आपूर्ति नहीं होने से करीब दो सौ पेयजल संयोजन धारक परेशान हैं।
इसके अलावा अन्य घरेलू महिला और पुरुष भी समस्या से जूझ रहे हैं। नगर पंचायत कर्मचारियों को इस रिसाव की समस्या से अवगत कराया जा चुका है। वार्ड संख्या पांच में एक बंद पड़े इत्र कारखाने के निकट पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त है। इस जर्जर अवस्था के कारण उत्पन्न हुई रिसाव की समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। इस वजह से वार्ड पांच में पेयजल आपूर्ति पूरी तरह बंद पड़ी हुई है।
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पाइप लाइन जर्जर होने के कारण रिसाव की समस्या हो गई है। इसे सही कराया जा रहा है। शीघ्र समस्या का समाधान हो जाएगा।
संदीप सारस्वत, अधिशासी अधिकारी
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कस्बा के वार्ड संख्या छह, मोहल्ला अहीरान नगला रति मार्ग पर रिसाव है। राजकीय पशु चिकित्सालय के सामने भी पानी का बहाव हो रहा है। वार्ड संख्या चार में रामलीला मैदान वाली गली के पीछे रिसाव की समस्या है। एक शिक्षण संस्थान के निकट पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो चुकी है। यही हाल वार्ड संख्या का है। नगर की पेयजल आपूर्ति नहीं होने से करीब दो सौ पेयजल संयोजन धारक परेशान हैं।
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इसके अलावा अन्य घरेलू महिला और पुरुष भी समस्या से जूझ रहे हैं। नगर पंचायत कर्मचारियों को इस रिसाव की समस्या से अवगत कराया जा चुका है। वार्ड संख्या पांच में एक बंद पड़े इत्र कारखाने के निकट पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त है। इस जर्जर अवस्था के कारण उत्पन्न हुई रिसाव की समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। इस वजह से वार्ड पांच में पेयजल आपूर्ति पूरी तरह बंद पड़ी हुई है।
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पाइप लाइन जर्जर होने के कारण रिसाव की समस्या हो गई है। इसे सही कराया जा रहा है। शीघ्र समस्या का समाधान हो जाएगा।
संदीप सारस्वत, अधिशासी अधिकारी