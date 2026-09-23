Hathras News: हसायन में 200 घरों के लोग दो दिन से झेल रहे पेयजल संकट

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कस्बा के वार्ड संख्या छह, मोहल्ला अहीरान नगला रति मार्ग पर रिसाव है। राजकीय पशु चिकित्सालय के सामने भी पानी का बहाव हो रहा है। वार्ड संख्या चार में रामलीला मैदान वाली गली के पीछे रिसाव की समस्या है। एक शिक्षण संस्थान के निकट पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो चुकी है। यही हाल वार्ड संख्या का है। नगर की पेयजल आपूर्ति नहीं होने से करीब दो सौ पेयजल संयोजन धारक परेशान हैं।इसके अलावा अन्य घरेलू महिला और पुरुष भी समस्या से जूझ रहे हैं। नगर पंचायत कर्मचारियों को इस रिसाव की समस्या से अवगत कराया जा चुका है। वार्ड संख्या पांच में एक बंद पड़े इत्र कारखाने के निकट पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त है। इस जर्जर अवस्था के कारण उत्पन्न हुई रिसाव की समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। इस वजह से वार्ड पांच में पेयजल आपूर्ति पूरी तरह बंद पड़ी हुई है।पाइप लाइन जर्जर होने के कारण रिसाव की समस्या हो गई है। इसे सही कराया जा रहा है। शीघ्र समस्या का समाधान हो जाएगा।संदीप सारस्वत, अधिशासी अधिकारी