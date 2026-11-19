विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

बुधवार सुबह भी पुल पर वाहनों के फंसने से भीषण जाम लग गया, जिसका असर घास की मंडी से लेकर गांधी तिराहे तक देखने को मिला। इस दौरान दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और राहगीरों को घंटों परेशान होना पड़ा।शहर के बीचोबीच बने इस रेल ओवरब्रिज से रोजाना हजारों छोटे-बड़े वाहन गुजरते हैं। पुल की चौड़ाई महज सात मीटर होने के कारण यदि दो बड़े वाहन आमने-सामने आ जाएं तो निकलने की जगह नहीं बचती।इसके अलावा, कोतवाली सदर के सामने पुल के मुहाने पर ही वाहनों के यू-टर्न लेने से स्थिति और विकट हो जाती है। मुड़ने वाले वाहनों के कारण पीछे से आ रहे यातायात की रफ्तार थम जाती है और देखते ही देखते पूरा पुल जाम की चपेट में आ जाता है।ट्रक खराब होने से बढ़ी मुश्किलबुधवार सुबह करीब 10 बजे दफ्तर जाने के समय लगे जाम में दोपहिया और चौपहिया वाहन बुरी तरह फंस गए। अलीगढ़ रोड की तरफ से चढ़ते समय ट्रांसपोर्ट कंपनी का ट्रक खराब हो गया, जिससे हालात और बिगड़ गए। जाम के चलते पुल से पैदल गुजरना भी दूभर हो गया। यातायात पुलिस ने जैसे-तैसे ट्रक को हटवाया, जिसके बाद वाहनों को निकाला। इसके बाद भी यातायात सुचारू होने में एक घंटा लग गया।यातायात सुचारू रखने के लिए कोतवाली सदर के सामने अतिरिक्त यातायात पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं। यू-टर्न के लिए बैरियर लगाकर वन-वे की व्यवस्था की गई है। वाहन चालकों की जल्दबाजी के कारण जाम की स्थिति बनती है।-रामानंद कुशवाहा, एएसपी