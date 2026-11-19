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इस ट्रेन का अप और डाउन दोनों में हाथरस जंक्शन रेलवे स्टेशन पर ठहराव होगा। इससे जिले के हजारों यात्रियों, व्यापारियों और विद्यार्थियों को सीधा लाभ मिलेगा। पीआरओ प्रयागराज मंडल अमित कुमार सिंह ने ट्रेन में कुल 22 एलएचबी कोच लगाए गए हैं। हाथरस जंक्शन पर इस ट्रेन के ठहराव से रात्रि के समय दिल्ली और कानपुर की यात्रा करने वाले यात्रियों को एक बेहतर विकल्प मिल गया है।-कानपुर सेंट्रल से आनंद विहार टर्मिनल (गाड़ी संख्या 14153): यह ट्रेन प्रतिदिन कानपुर सेंट्रल से रात 8:40 बजे प्रस्थान करेगी। ट्रेन रात 12:45 बजे (00:45 बजे) हाथरस जंक्शन पहुंचेगी और दो मिनट के ठहराव के बाद 12:47 बजे रवाना होगी।- आनंद विहार टर्मिनल से कानपुर सेंट्रल (गाड़ी संख्या 14154): वापसी में यह ट्रेन प्रतिदिन आनंद विहार टर्मिनल से रात 11:25 बजे रवाना होगी। तड़के 02:20 बजे हाथरस जंक्शन पहुंचेगी और 2:22 बजे प्रस्थान करेगी।