Hathras News: धार्मिक कलाकृतियों से सजने लगा दाऊजी मेला परिसर

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मेला परिसर में सामाजिक शिविरों के संचालन के लिए तैयारी शुरू हो गई है। शिविरों में टेंट लगाए जाने का काम प्रगति पर है। परिसर के भीतर श्रद्धालुओं और दर्शनार्थियों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न स्थानों पर भव्य धार्मिक कलाकृतियां और तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा, मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए टिन शेड का विस्तार किया जा रहा है। पैदल मार्गों पर इंटरलॉकिंग सड़कें बिछाने का काम भी काफी तेजी से चल रहा है। मेले का मुख्य आकर्षण रहने वाले दंगल अखाड़े के मजबूत मंच का निर्माण भी युद्धस्तर पर जारी है। पूरे परिसर में स्वच्छता अभियान चलाकर साफ-सफाई का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है।निर्माण और सुंदरीकरण कार्य पंडालों में सुंदर धार्मिक कलाकृतियां आकार लेने लगी हैं, जो मेले की शोभा बढ़ाएंगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए टिन शेड का विस्तार किया जा रहा है। पैदल चलने वाले मार्गों पर इंटरलॉकिंग सड़कें बिछाई जा रही हैं। दंगल अखाड़े के मजबूत मंच का निर्माण भी तेजी से पूरा किया जा रहा है। इन सभी कार्यों का लक्ष्य मेले को आकर्षक और सुविधाजनक बनाना है।आगंतुकों की सुविधा और प्रबंधनमेले की शुरुआत से पहले सभी बुनियादी व निर्माण कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि बाहर से आने वाले दुकानदारों और खेल तमाशे वालों को कोई असुविधा न हो। लाखों श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों को भी मेले के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। जिला प्रशासन सभी व्यवस्थाओं को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध है।