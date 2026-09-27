Hathras News: साधो व अतुल पंडित शर्मा बैंड की प्रस्तुतियों पर झूमे दर्शक

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कार्यक्रम की शुरुआत साधो बैंड के मुख्य गायक धनंजय और अश्विनी ने ब्रज की अधिष्ठात्री राधारानी के भावपूर्ण भजनों से की। इसके बाद बैंड ने सूफियाना रंग में रंगते हुए अपनी प्रस्तुतियों का रुख मोड़ा तो पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कलाकारों ने भर दो झोली मेरी या मुहम्मद, दमादम मस्त कलंदर और अल्लाह हू जैसे सदाबहार सूफी कलामों से ऐसा जादू बिखेरा कि दर्शक झूमने को मजबूर हो गए।साधो बैंड के वाद्य कलाकारों ने सुर और ताल का शानदार तालमेल पेश किया। गिटार पर गौरव व हिमांशु, ड्रम सेट पर अनमोल, तबले पर प्रणव, ढोलक पर गौरव पंडित, कीबोर्ड पर गौरव जोशी और हारमोनियम पर अमन की धुन पर श्रोता मंत्रमुग्ध नजर आए।दीक्षा के रॉक गायन और अतुल के गीतों का चला जादूसाधो बैंड के बाद मंच की कमान अतुल पंडित शर्मा बैंड की टीम ने संभाली। मंच पर आते ही गायिका दीक्षा चौहान ने दमदार रॉक गायन से शुरुआत कर पूरे पंडाल में नया जोश भर दिया। इसके बाद मंच पर उतरे मुख्य गायक अतुल पंडित ने एक से बढ़कर एक रॉक गीतों से महफिल लूट ली। रात करीब एक बजे तक चले इस दोहरे संगीतमयी महाकुंभ ने दाऊजी मेले की सांस्कृतिक संध्या को यादगार बना दिया। अंत में मेला आयोजन समिति द्वारा दोनों बैंडों के कलाकारों को स्मृति चिह्न व पटुका ओढ़ाकर सम्मानित किया गया।