Hathras News: पढ़ाई के लिए पिता ने डांटा तो किशोर ने छोड़ दिया घर
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Mon, 28 Sep 2026 01:48 AM IST
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जनपद बदायूं के एक किशोर को पढ़ाई के लिए उसके पिता ने डांट दिया। इससे नाराज होकर किशोर ट्रेन में बैठकर बदायूं से हाथरस सिटी स्टेशन पर आ गया। पूछताछ के बाद जीआरपी ने किशोर को उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। किशोर को पाकर उसके परिजन बेहद खुश हैं।
जनपद बदायूं के थाना उसवा क्षेत्र के 14 वर्षीय किशोर को रविवार की सुबह उसके पिता ने पढ़ाई के लिए डांट दिया था। इससे नाराज होकर किशोर बदायूं रेलवे स्टेशन पर आ गया। स्टेशन पर कुछ देर इंतजार करने के बाद किशोर मथुरा जाने वाली पैसेंजर ट्रेन में सवार हो गया। यात्रा के दौरान किशोर का गुस्सा शांत हो गया तो वह हाथरस सिटी स्टेशन पर उतर गया।
स्टेशन पर गुमशुम अवस्था में मिलने पर गश्त के दौरान जीआरपी को मिल गया। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर जीआरपी ने किशोर के परिजनों को सूचना दे दी। शाम को किशोर के परिजन सिटी स्टेशन पहुंच गए। जीआरपी के इंस्पेक्टर राहुल कुमार ने बताया कि किशोर को उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया है।
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जनपद बदायूं के थाना उसवा क्षेत्र के 14 वर्षीय किशोर को रविवार की सुबह उसके पिता ने पढ़ाई के लिए डांट दिया था। इससे नाराज होकर किशोर बदायूं रेलवे स्टेशन पर आ गया। स्टेशन पर कुछ देर इंतजार करने के बाद किशोर मथुरा जाने वाली पैसेंजर ट्रेन में सवार हो गया। यात्रा के दौरान किशोर का गुस्सा शांत हो गया तो वह हाथरस सिटी स्टेशन पर उतर गया।
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स्टेशन पर गुमशुम अवस्था में मिलने पर गश्त के दौरान जीआरपी को मिल गया। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर जीआरपी ने किशोर के परिजनों को सूचना दे दी। शाम को किशोर के परिजन सिटी स्टेशन पहुंच गए। जीआरपी के इंस्पेक्टर राहुल कुमार ने बताया कि किशोर को उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया है।
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