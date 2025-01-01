Hathras News: आज खास
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Sun, 11 Oct 2026 01:01 AM IST
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- गोशाला रोड : संत कृपाल आश्रम में रुहानी सत्संग का आयोजन सुबह 8 बजे।
- हाथरस : जिले के सभी पीएचसी पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का आयोजन सुबह 10 बजे।
- पुरदिलनगर : रामलीला महोत्सव का आयोजन शाम 7 बजे।
- सिकंदराराऊ : नगर के चामुंडा मंदिर पर चंडी यज्ञ सुबह 10 बजे।
- सिकंदराराऊ : मंडी गांधीगंज रामलीला स्थल से नवदुर्गा के प्रथम दिवस मंगल कलश यात्रा दोपहर 3 बजे।
- गांव बाजिदपुर : रामलीला में श्रीराम विवाह की लीला शाम 7 बजे।
- सिकंदराराऊ : मंडी गांधीगंज में रामलीला महोत्सव के तहत श्रीराम की बाल क्रीड़ा लीला शाम 7 बजे।
- सादाबाद गेट : अंगूमल धर्मशाला से अग्रसेन शोभायात्रा शाम 04 बजे।
- सादाबाद : रामलीला मैदान में राम वनवास लीला का मंचन रात 08 बजे।
- हाथरस : रामलीला बाड़े में केवट और दशरथ मरण लीला का मंचन होगा रात 08 बजे।
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- हाथरस : जिले के सभी पीएचसी पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का आयोजन सुबह 10 बजे।
- पुरदिलनगर : रामलीला महोत्सव का आयोजन शाम 7 बजे।
- सिकंदराराऊ : नगर के चामुंडा मंदिर पर चंडी यज्ञ सुबह 10 बजे।
- सिकंदराराऊ : मंडी गांधीगंज रामलीला स्थल से नवदुर्गा के प्रथम दिवस मंगल कलश यात्रा दोपहर 3 बजे।
- गांव बाजिदपुर : रामलीला में श्रीराम विवाह की लीला शाम 7 बजे।
- सिकंदराराऊ : मंडी गांधीगंज में रामलीला महोत्सव के तहत श्रीराम की बाल क्रीड़ा लीला शाम 7 बजे।
- सादाबाद गेट : अंगूमल धर्मशाला से अग्रसेन शोभायात्रा शाम 04 बजे।
- सादाबाद : रामलीला मैदान में राम वनवास लीला का मंचन रात 08 बजे।
- हाथरस : रामलीला बाड़े में केवट और दशरथ मरण लीला का मंचन होगा रात 08 बजे।