Hathras News: कैंटर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत

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आमिर खान पुत्र साबू खान निवासी सलेमपुर हाल निवासी टुकसान शनिवार रात बाइक से घर लौट रहा था। बताया गया है कि वह प्रचार के पोस्टर चिपकाने के बाद वापस जा रहा था। इस दौरान बढ़ार चौराहे के निकट कैंटर ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में आमिर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे सीएचसी सादाबाद ले जाया गया। वहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे आगरा रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। संवाद

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बढ़ार चौराहे के निकट शनिवार रात कैंटर की टक्कर से बाइक सवार 20 वर्षीय आमिर खान गंभीर रूप से घायल हो गया। आगरा ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। हादसे की खबर से परिजनों में कोहराम मच गया।