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Hathras News: कैंटर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत

Sun, 11 Oct 2026 01:07 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Sun, 11 Oct 2026 01:07 AM IST
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Motorcyclist dies after being hit by a canter truck.
प्रतीकात्मक चित्र। - फोटो : Archive
बढ़ार चौराहे के निकट शनिवार रात कैंटर की टक्कर से बाइक सवार 20 वर्षीय आमिर खान गंभीर रूप से घायल हो गया। आगरा ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। हादसे की खबर से परिजनों में कोहराम मच गया।
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आमिर खान पुत्र साबू खान निवासी सलेमपुर हाल निवासी टुकसान शनिवार रात बाइक से घर लौट रहा था। बताया गया है कि वह प्रचार के पोस्टर चिपकाने के बाद वापस जा रहा था। इस दौरान बढ़ार चौराहे के निकट कैंटर ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में आमिर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे सीएचसी सादाबाद ले जाया गया। वहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे आगरा रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। संवाद
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