Hathras News: आज खास
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Tue, 06 Oct 2026 01:33 AM IST
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- सासनी : रामलीला मैदान में श्री रामलीला का मंचन रात 8 बजे।
- सादाबाद : रामलीला ग्राउंड में रामलीला का शुभारंभ शाम 7 बजे।
- गांव करैया : ग्राम चौपाल का आयोजन सुबह 11 बजे।
- ओढ़पुरा : आंबेडकर पार्क से इंडिया गठबंधन का पैदल मार्च सुबह 11 बजे।
- सिकंदराराऊ : हाथरस रोड के गांव लशकरगंज में भागवत कथा दोपहर 2 बजे।
- खेल स्टेडियम : कबड्डी प्रतियोगिता का ट्रायल दोपहर 2 बजे।
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- सादाबाद : रामलीला ग्राउंड में रामलीला का शुभारंभ शाम 7 बजे।
- गांव करैया : ग्राम चौपाल का आयोजन सुबह 11 बजे।
- ओढ़पुरा : आंबेडकर पार्क से इंडिया गठबंधन का पैदल मार्च सुबह 11 बजे।
- सिकंदराराऊ : हाथरस रोड के गांव लशकरगंज में भागवत कथा दोपहर 2 बजे।
- खेल स्टेडियम : कबड्डी प्रतियोगिता का ट्रायल दोपहर 2 बजे।