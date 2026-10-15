Hathras News: दाम चांदी के, अंदाज सोने का, भा रहे गोल्ड पॉलिश के सेट

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सराफा कारोबारियों ने इस त्योहारी सीजन को देखते हुए गले के सेटों में करीब दो दर्जन से अधिक नए और आधुनिक डिजाइन बाजार में उतारे हैं। इनमें राजपूती चोकर, एंटीक कुंदन वर्क, टेंपल ज्वेलरी और मिनिमल वेस्टर्न स्टाइल के डिजाइन प्रमुख हैं। सोने के गहनों की तुलना में किफायती होने और चोरी या गुम होने का डर कम रहने की वजह से महिलाएं इन सेट्स को प्राथमिकता दे रही हैं। शादी-समारोहों के साथ-साथ त्योहारों पर उपहार देने के लिए भी इनकी खासी खरीदारी की जा रही है।सोने जैसे लुक और कम बजट ने बढ़ाई लोकप्रियतासोने पर महंगाई को देखते हुए चांदी पर 24 कैरेट माइक्रोन गोल्ड पॉलिश वाले सेट तैयार कराए गए हैं। बाजार में करीब 5 हजार से लेकर 25 हजार रुपये तक की रेंज में भारी से भारी ब्राइडल और पार्टी वियर सेट उपलब्ध हैं, जिन्हें महिलाएं हाथों-हाथ पसंद कर रही हैं।-गर्भित अग्रवाल, ज्वेलर्स, चामड़ गेट, हाथरस।कामकाजी महिलाएं और युवतियां भारी पारंपरिक आभूषणों की जगह हल्के वजन के ट्रेंडी सेट्स ज्यादा पसंद कर रही हैं। चांदी के गोल्ड पॉलिश नेकलेस, झुमकी और ब्रेसलेट के करीब दो दर्जन से अधिक नए डिजाइनों की रेंज उतारी गई है।-दिलीप अग्रवाल, ज्वेलर्स, रामलीला मैदान मार्ग, हाथरस।