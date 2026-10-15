विधान परिषद चुनाव : मतदान के लिए 23 को रहेगा विशेष आकस्मिक अवकाश

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उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (वि/रा) प्रशांत तिवारी ने बताया कि सभी अधिकारी व कर्मचारी जो विश्वविद्यालय स्नातक हैं और स्नातक या शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से होने वाले राज्य विधान परिषद के चुनावों में बोनाफाइड (पंजीकृत) मतदाता हैं, उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अवकाश की अनुमति दी गई है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के सभी विभागाध्यक्षों और कार्यालयाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि वे जारी निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। संवाद

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उत्तर प्रदेश विधान परिषद के आगरा खंड स्नातक एवं खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के मतदान के दिन 23 अक्तूबर को विशेष आकस्मिक अवकाश रहेगा। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने सभी कार्यालय अध्यक्षों, विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी किए हैं।