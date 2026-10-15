Hathras News: 181 क्विंटल सरकारी चावल पकड़ा, ठेकेदार सहित पांच पर रिपोर्ट

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तहरीर के अनुसार 13 अक्तूबर की शाम करीब सात बजे एसडीएम सासनी को मुखबिर से सूचना मिली कि भाविनी धर्मकांटा के पास सरकारी राशन की कालाबाजारी की जा रही है। एसडीएम ने पूर्ति निरीक्षक रविंद्र कुमार व जिला पूर्ति अधिकारी को तुरंत मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए। मौके पर पहुंची जांच टीम ने पाया कि एक ट्रैक्टर-ट्रॉली चावल के बोरों से लदी हुई है।बोरों की जांच करने पर उन पर सरकारी मार्का पाया गया और उनके मुंह सरकारी सिलाई से बंद मिले, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि यह खाद्यान्न सार्वजनिक वितरण प्रणाली का है। मौके पर मौजूद व्यक्तियों से जब पूछताछ की गई, तो मनोज कुमार निवासी सठिया ने लिखित बयान में बताया कि सासनी विकास खंड में सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी के तहत कोटेदारों की दुकानों तक राशन पहुंचाने का ठेका सुनील गुप्ता निवासी बरेली के पास है।बरेली के ठेकेदार के प्रतिनिधि के रूप में तरुण शर्मा निवासी हाथरस कार्य संभालते हैं। तरुण शर्मा ने ही उसे 12,000 रुपये प्रतिमाह के वेतन पर सहायक के रूप में रखा है। आरोपी मनोज ने स्वीकार किया कि वह कोटेदारों को बांटने के लिए यह ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर तैयार खड़ा था, लेकिन ठेकेदार प्रतिनिधि को मौके पर बुलाए जाने के बावजूद वे उपस्थित नहीं हुए। पूछताछ में यह भी सामने आया कि इस चावल को नियत उचित दर विक्रेताओं की दुकानों तक न पहुंचाकर संदिग्ध रूप से अवैध तरीके से बेचने (कालाबाजारी) की फिराक में खड़ा किया गया था।टीम ने चावल को उचित दर विक्रेता संतोष कुमार, ग्राम जगीपुर की सुपुर्दगी में दिया है, जबकि ट्रैक्टर-ट्रॉली को पुलिस की अभिरक्षा में सौंपा गया है। इस मामले में ठेकेदार सुनील गुप्ता निवासी बरेली, तरुण शर्मा व जय शर्मा निवासीगण हाथरस, मनोज कुमार निवासी सठिया, सासनी, अज्ञात ट्रैक्टर स्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एडीएम प्रशांत तिवारी ने बताया कि आपूर्तिकर्ता फर्म के खिलाफ भी की जाएगी।