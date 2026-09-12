Hathras News: 11 दिन में 26 चोटियां फतह कर फहराया तिरंगा, रचा कीर्तिमान

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होरीलाल ने बताया कि 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के शहीदों की स्मृति में लद्दाख क्षेत्र में आयोजित प्रोजेक्ट 26/11 द हिमालयन ब्लिट्ज अभियान के तहत उन्होंने मात्र 11 दिनों में 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली 26 पर्वत चोटियों पर सफल आरोहण कर नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। यह अभियान 15 अगस्त से 25 अगस्त चलाया गया था।इस चुनौतीपूर्ण अभियान के दौरान उन्हें व उनकी टीम को अत्यधिक ठंड, बर्फीले तूफान और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। अभियान के दौरान टीम में उप्र के दीपक कुमार, होरीलाल, उत्तराखंड के मनोज राणा, रघुवीर, महाराष्ट्र के आशीष और मध्यप्रदेश के सतीश शामिल रहे। अभियान का उद्देश्य 26/11 के शहीदों को श्रद्धांजलि देना और देशभक्ति की भावना को मजबूत करना भी रहा।होरीलाल के अनुसार पर्वतारोहण के दौरान तेज हवाओं, बर्फीले तूफानों और खतरनाक हिमखंड दरारों के बीच टीम को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद टीम के सदस्यों ने हिम्मत नहीं छोड़ी और निर्धारित लक्ष्य को हासिल किया। अभियान के दौरान विभिन्न चोटियों पर तिरंगा फहराकर देश के प्रति सम्मान और शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई। संवादहोरीलाल के नाम पहले भी दर्ज हैं कई कीर्तिमानहोरीलाल इससे पहले भी पर्वतारोहण के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं। वह अभियान में फतह की गई प्रमुख चोटियों में माउंट भागीरथी-2 (6512 मीटर), कांग यात्से-1 (6400 मीटर) और कांग यात्से-2 (6250 मीटर) पर सफल आरोहण कर चुके हैं। होरीलाल ने कहा कि देश के लिए कुछ करने का जज्बा ही उन्हें कठिन से कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।