Hathras News: रोडवेज बस और लोडर मैक्स की भिड़ंत, छह लोग घायल

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हादसा हतीसा भगवंतपुर से आगे पेट्रोल पंप के निकट हुआ। मथुरा डिपो की रोडवेज बस बरेली से मथुरा जा रही थी। सामने से माल लदा लोडर मैक्स आ रहा था। दोनों वाहन तेज रफ्तार में थे। सड़क की चौड़ाई कम होने के कारण दोनों वाहनों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई।मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी और घायलों को बस से बाहर निकालना शुरू किया। सुरक्षित अन्य यात्रियों ने भी घायलों की मदद की। मौके पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस से घायलों को जिला अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचाया। क्रेन की मदद से दोनों वाहनों को सड़क से हटाया गया।हादसे में गहलऊ, गोंडा (अलीगढ़) निवासी मनोज कुमार और उनकी पत्नी रजनी, नवीपुर, हसायन निवासी भूरी सिंह, सुभाष नगर, बरेली निवासी संगीता, मथुरा निवासी संतोष तथा मैक्स चालक राहुल निवासी मथुरा घायल हो गए। इनमें राहुल को अलीगढ़ रेफर किया गया। मनोज कुमार ने बताया कि हादसे के समय बस में सवार यात्री नींद में थे। अचानक तेज धमाके के बाद चीख-पुकार मच गई।सीओ हिमांशु माथुर ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। अभी किसी पक्ष की ओर से तहरीर नहीं मिली है।नींद में थे यात्री, धमाके से मची चीख-पुकारहादसे के समय बस में सवार अधिकांश यात्री नींद में थे। अचानक तेज धमाका हुआ और बस में चीख-पुकार मच गई। कुछ यात्रियों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। होश आने पर कई लोग सीटों के बीच फंसे मिले। सुरक्षित यात्रियों ने घायलों को बाहर निकालने में मदद की। घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया।