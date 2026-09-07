Hathras News: 1600 मीटर दौड़ में राजस्थान के रोहित चौधरी ने मारी बाजी

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गांव ककोड़ी के सुखवीर दूसरे तथा सासनी के प्राइस रघू तीसरे स्थान पर रहे। आयोजकों द्वारा प्रथम स्थान विजेता को 11,000 रुपये, द्वितीय स्थान विजेता को 5,100 रुपये और तृतीय स्थान विजेता को 3,100 रुपये की नकद राशि के साथ मेडल प्रदान कर सम्मानित किया गया। विज्ञापन

प्रतियोगिता को लेकर नगला दुर्जी सहित तेहरा, शहजादपुर, ककोड़ी, कलवारी, गिजरौली, कैमार, परसारा, नगला खिरनी, झीगुरा, दरकई, बारू, अल्हेपुर, तुर्सेन और लाढ़पुर आदि गांवों के युवाओं एवं ग्रामीणों में खासा उत्साह देखा गया। विज्ञापन विज्ञापन

कार्यक्रम में आमंत्रित अतिथियों के रूप में शाहजहांपुर निवासी सतीश शर्मा, कलवारी के महावीर सिंह, प्रधान महेंद्र सिंह और जुगरेंद्र सिंह सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। प्रतियोगिता के आयोजन में समिति सदस्य सचिन चौधरी, काना जाट, भारत, शिवराम सिंह, मुकेश कुमार, अमृतपाल सिंह और जितेंद्र सिंह का योगदान रहा गांव ककोड़ी के सुखवीर दूसरे तथा सासनी के प्राइस रघू तीसरे स्थान पर रहे। आयोजकों द्वारा प्रथम स्थान विजेता को 11,000 रुपये, द्वितीय स्थान विजेता को 5,100 रुपये और तृतीय स्थान विजेता को 3,100 रुपये की नकद राशि के साथ मेडल प्रदान कर सम्मानित किया गया।प्रतियोगिता को लेकर नगला दुर्जी सहित तेहरा, शहजादपुर, ककोड़ी, कलवारी, गिजरौली, कैमार, परसारा, नगला खिरनी, झीगुरा, दरकई, बारू, अल्हेपुर, तुर्सेन और लाढ़पुर आदि गांवों के युवाओं एवं ग्रामीणों में खासा उत्साह देखा गया।कार्यक्रम में आमंत्रित अतिथियों के रूप में शाहजहांपुर निवासी सतीश शर्मा, कलवारी के महावीर सिंह, प्रधान महेंद्र सिंह और जुगरेंद्र सिंह सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। प्रतियोगिता के आयोजन में समिति सदस्य सचिन चौधरी, काना जाट, भारत, शिवराम सिंह, मुकेश कुमार, अमृतपाल सिंह और जितेंद्र सिंह का योगदान रहा

स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानी वीर भगत सिंह की स्मृति में रविवार को नगला दुर्जी स्थित कलवारी-तेहरा रोड पर विशाल दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ऑल ओपन 1600 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश और राजस्थान के 41 युवाओं ने भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। टोंक जिले की निवाई तहसील स्थित गांव पहाड़ी निवासी रोहित चौधरी ने प्रथम स्थान हासिल किया।