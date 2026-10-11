Hathras News: हाथरस मेले में पुलिस ने 80 बिछड़े बच्चों को मिलाया
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Sun, 11 Oct 2026 02:39 AM IST
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जनपद में आयोजित 115वें श्री दाऊजी महाराज मेले के दौरान पुलिस ने सराहनीय कार्य किया। मेले की भीड़ में अपने परिजनों से बिछड़े 80 बच्चों को पुलिस ने उनके परिवारजनों से मिला दिया। यह मेला 17 सितंबर से 6 अक्तूबर तक चला था।
पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा के निर्देशन में यह अभियान चलाया गया। अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में कार्य हुआ। मेला प्रभारी अवधेश कुमार ने मेले में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया था। सुरक्षा व्यवस्था के साथ बच्चों की सहायता को प्राथमिकता दी गई। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए अलग-अलग आयु वर्ग के बच्चों को खोजा। लगातार प्रयासों के बाद इन बच्चों को उनके माता-पिता के सुपुर्द किया गया।
पुलिस अधीक्षक की सलाह
पुलिस अधीक्षक ने लोगों से मेलों में बच्चों का विशेष ध्यान रखने को कहा। उन्होंने बच्चों को अकेला न छोड़ने की सलाह दी। बच्चों को अपना नाम, माता-पिता का नाम और संपर्क के लिए मोबाइल नंबर याद कराएं। यदि कोई बच्चा भीड़ में बिछड़ जाए, तो तुरंत नजदीकी पुलिसकर्मी या पुलिस सहायता केंद्र को सूचना दें।
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पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा के निर्देशन में यह अभियान चलाया गया। अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में कार्य हुआ। मेला प्रभारी अवधेश कुमार ने मेले में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया था। सुरक्षा व्यवस्था के साथ बच्चों की सहायता को प्राथमिकता दी गई। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए अलग-अलग आयु वर्ग के बच्चों को खोजा। लगातार प्रयासों के बाद इन बच्चों को उनके माता-पिता के सुपुर्द किया गया।
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पुलिस अधीक्षक की सलाह
पुलिस अधीक्षक ने लोगों से मेलों में बच्चों का विशेष ध्यान रखने को कहा। उन्होंने बच्चों को अकेला न छोड़ने की सलाह दी। बच्चों को अपना नाम, माता-पिता का नाम और संपर्क के लिए मोबाइल नंबर याद कराएं। यदि कोई बच्चा भीड़ में बिछड़ जाए, तो तुरंत नजदीकी पुलिसकर्मी या पुलिस सहायता केंद्र को सूचना दें।
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