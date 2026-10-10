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Hathras News: जिले के 16 केंद्रों पर होगी पीईटी, तैयारियों में जुटा शिक्षा विभाग

Sat, 10 Oct 2026 02:16 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 02:16 AM IST
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PET to be held at 16 centers in the district; Education Department busy with preparations.
प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) के आयोजन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिले में 16 केंद्र निर्धारित किए गए हैं। परीक्षा 25 और 30 अक्तूबर तथा एक नवंबर को दो पालियों में आयोजित होगी। परीक्षा को नकलविहीन और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए संबंधित विभागों की ओर से व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं।
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जिला विद्यालय निरीक्षक ने सभी 16 परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया है। इस दौरान निर्धारित मानकों की जांच की गई और आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। अभ्यर्थियों को परीक्षा के दौरान कोई असुविधा न हो, इसके लिए केंद्रों पर जरूरी इंतजाम सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है।
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डीआईओएस नीरज गोयल ने बताया कि अभी अभ्यर्थियों की संख्या स्पष्ट नहीं है। हालांकि, केंद्रों की मांग के आधार पर उनका निर्धारण कर दिया गया है। परीक्षा के लिए सभी संबंधित विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। केंद्रों पर सुरक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
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