हाथरस: बिना टेंडर खंभों पर अवैध होर्डिंगों का जाल, हादसों को न्योता, नगर पालिका को लाखों के राजस्व की चपत

प्रस्ताव पास होने के बाद भी ठेका अधर में

13 मार्च को नगर पालिका बोर्ड की बैठक में पहली बार 3×6 फीट साइज के 1000 कियोस्क लगाने का प्रस्ताव पारित हुआ था। इसके तहत 210 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से पालिका कोष में शुल्क जमा होना तय किया गया था। यह ठेका पालिका के 550 ऑक्टागोनल पोलों के लिए उठना था। हालांकि, प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी, लेकिन शहर में अवैध रूप से होर्डिंग्स लगाने का काम बिना रुकावट जारी है।



वसूली का खेल, पालिका को धेला नहीं

नगर पालिका का मौजूदा कार्यकाल हो या पिछला, छोटे विज्ञापनों में राजस्व की चोरी का खेल लगातार चल रहा है। विज्ञापन एजेंसियां शहरभर के पोलों से लाखों रुपये का कारोबार कर रही हैं, जबकि नगर पालिका की झोली में एक रुपया भी नहीं पहुंच रहा।