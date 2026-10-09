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हाथरस: बिना टेंडर खंभों पर अवैध होर्डिंगों का जाल, हादसों को न्योता, नगर पालिका को लाखों के राजस्व की चपत

Fri, 09 Oct 2026 11:15 AM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Fri, 09 Oct 2026 11:15 AM IST
सार

हाथरस शहर की सड़कों पर बिजली के खंभों और नगर पालिका के स्ट्रीट लाइट के खंभों पर अवैध कियोस्क विज्ञापनों का जाल बिछ गया है, बिना अनुमति और सुरक्षा मानकों को दरकिनार कर लगाए गए ये होर्डिंग्स हादसों को न्योता दे रहे हैं।

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Hathras Illegal Kiosk Hoardings on Electric Poles
आगरा रोड शहीद पार्क के सामने बिजली के खंभों पर लगे होर्डिंग - फोटो : संवाद

विस्तार
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हाथरस शहर की सड़कों पर बिजली के खंभों और नगर पालिका के स्ट्रीट लाइट के खंभों पर अवैध कियोस्क विज्ञापनों का जाल बिछ गया है। बिना अनुमति और सुरक्षा मानकों को दरकिनार कर लगाए गए ये होर्डिंग्स जहां एक ओर हादसों को न्योता दे रहे हैं, वहीं नगर पालिका को हर महीने लाखों रुपये के राजस्व की चपत लगा रहे हैं।

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बिना अनुमति के कियोस्क विज्ञापन नहीं लगने दिए जा रहे हैं। समय-समय पर अभियान चलाकर इन्हें हटाया जाता है।-रोहित सिंह, ईओ नगर पालिका परिषद हाथरस

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बिना टेंडर सज रहे विज्ञापन, हादसों की अनदेखी
शहर में नगर पालिका के 550 ऑक्टागोनल पोल के अलावा बिजली विभाग के खंभों पर लोहे के फ्रेम और प्लास्टिक बैनर वाले कियोस्क होर्डिंग्स भरे पड़े हैं। ये अनधिकृत होर्डिंग्स तेज हवा में गिरने या तारों के संपर्क में आकर करंट उतरने से गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं। इसके बावजूद न तो पालिका प्रशासन और न ही जिला प्रशासन इस खतरे पर ध्यान दे रहा है।

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प्रस्ताव पास होने के बाद भी ठेका अधर में
13 मार्च को नगर पालिका बोर्ड की बैठक में पहली बार 3×6 फीट साइज के 1000 कियोस्क लगाने का प्रस्ताव पारित हुआ था। इसके तहत 210 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से पालिका कोष में शुल्क जमा होना तय किया गया था। यह ठेका पालिका के 550 ऑक्टागोनल पोलों के लिए उठना था। हालांकि, प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी, लेकिन शहर में अवैध रूप से होर्डिंग्स लगाने का काम बिना रुकावट जारी है।

वसूली का खेल, पालिका को धेला नहीं
नगर पालिका का मौजूदा कार्यकाल हो या पिछला, छोटे विज्ञापनों में राजस्व की चोरी का खेल लगातार चल रहा है। विज्ञापन एजेंसियां शहरभर के पोलों से लाखों रुपये का कारोबार कर रही हैं, जबकि नगर पालिका की झोली में एक रुपया भी नहीं पहुंच रहा।

बिजली के खंभों पर अवैध कब्जा
बिजली के खंभों पर भी विज्ञापन माफिया का कब्जा है। एक खंभे का 250 से 300 रुपये का किराया वसूला जा रहा है, जबकि दो खंभों के बीच लगे दर्जनभर फ्लैक्स से मासिक 2,500 रुपये तक की अवैध वसूली हो रही है।

पेंसिल पोल से दृष्टिबाधित हो रहे वाहन चालक
सड़क किनारे लगे 10×20 साइज के बड़े साइड होर्डिंग्स (पेंसिल पोल) भी बिना अनुमति लगा दिए गए हैं। ये होर्डिंग्स चालकों की नजर का दायरा प्रभावित करते हैं, जिससे आए दिन मोड़ और चौराहों पर दुर्घटनाएं हो रही हैं।

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