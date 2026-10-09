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हाथरस: कल स्कूलों में रहेगी छुट्टी, बीएसए ने जारी किया आदेश, इस वजह से रहेगा एक दिन का अवकाश

Fri, 09 Oct 2026 05:38 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Fri, 09 Oct 2026 05:38 PM IST
सार

यह आदेश उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालयों पर लागू होगा, जनपद के सभी ब्लॉकों के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एक दिन का अवकाश रहेगा।

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Hathras schools declared holiday for one day
10 अक्तूबर को बंद रहेंगे स्कूल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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हाथरस जनपद में पितृ-विसर्जन (सर्वपितृ अमावस्या) के अवसर पर अवकाश घोषित किया गया है। आज यानी 10 अक्तूबर को सभी परिषदीय और मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालय बंद रहेंगे। यह आदेश उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालयों पर लागू होगा। 

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जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रणवीर सिंह ने आदेश जारी कर दिए हैं। बीएसए रणवीर सिंह ने बताया कि यह अवकाश तालिका के बिंदु संख्या-5 के तहत आता है।

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