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यात्रीगण ध्यान दें: दिल्ली जाने वाली कई ट्रेनें रद्द, अलीगढ़ की पांच ईएमयू भी नहीं चलेंगी

Fri, 09 Oct 2026 02:27 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Fri, 09 Oct 2026 02:27 PM IST
सार

दिल्ली में भारी यातायात जाम की आशंका से रेलवे ने 9 और 10 अक्टूबर को कई ट्रेनें रद्द कीं। अलीगढ़-दिल्ली की पांच ईएमयू-मेमू 64151, 64101, 64103, 64105 निरस्त रहेंगी। 

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Delhi Trains Cancelled, Aligarh EMU Shatabdi Affected
गाड़ी रद्द - फोटो : प्रतीकात्मक

विस्तार
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दिल्ली-एनसीआर में भारी यातायात जाम की आशंका के चलते रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के मद्देनजर कई मेल, एक्सप्रेस और ईएमयू ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया है। इसका असर अलीगढ़ से दिल्ली जाने वाले यात्रियों पर भी पड़ेगा। 9 और 10 अक्तूबर को अलग-अलग तिथियों में अलीगढ़-दिल्ली के बीच चलने वाली पांच ईएमयू सेवाएं निरस्त रहेंगी। 

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रेलवे एनसीआर की जनसंपर्क अधिकारी रागिनी सिंह ने बताया कि 10 अक्तूबर को नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के आसपास सुबह चार बजे से दोपहर दो बजे तक भारी यातायात और सड़क जाम की आशंका है। इसके चलते ट्रेनों को उनके शुरुआती स्टेशन से ही रद्द किया गया है।
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अलीगढ़-दिल्ली की ये ट्रेनें रहेंगी रद्द 

  • गाड़ी संख्या 64151 अलीगढ़-दिल्ली मेमू : 9 अक्तूबर
  • गाड़ी संख्या 64101 अलीगढ़-दिल्ली ईएमयू : 10 अक्तूबर
  • गाड़ी संख्या 64103 अलीगढ़-दिल्ली ईएमयू : 10 अक्तूबर
  • गाड़ी संख्या 64105 अलीगढ़-नई दिल्ली ईएमयू : 10 अक्तूबर


ये भी नहीं चलेंगी
इसके अलावा 9 अक्तूबर को दनकौर-दिल्ली ईएमयू (64107) और खुर्जा-गाजियाबाद ईएमयू (64113) भी रद्द रहेंगी। 10 अक्तूबर को खुर्जा-शकूरबस्ती ईएमयू (64111), हाथरस किला-दिल्ली मेमू (64581), टुंडला-दिल्ली मेमू (64583) और दनकौर-शकूरबस्ती ईएमयू (64109) का संचालन भी नहीं होगा। 

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10 अक्तूबर को कानपुर सेंट्रल-नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस (12033) और आगरा कैंट-नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस (14211) को भी रद्द किया है। वहीं, नौ अक्तूबर को प्रयागराज-नई दिल्ली एक्सप्रेस (12417), प्रयागराज-नई दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस (12275), कानपुर सेंट्रल-नई दिल्ली श्रम शक्ति एक्सप्रेस (12451) और मानिकपुर-हजरत निजामुद्दीन यूपी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस (12447) का संचालन निरस्त रहेगा।

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दिल्ली में प्रदर्शन के चलते 28 ट्रेनें रद्द
दिल्ली में 10 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदर्शन और ट्रैफिक एडवाइजरी को लेकर रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया है। इसके चलते 9 और 10 अक्टूबर को अपने शुरुआती स्टेशन से चलने वाली कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। इनमें नई दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन और तिलक ब्रिज आने-जाने वाली ट्रेनें शामिल हैं। रेलवे के अनुसार, कुछ ट्रेनें रेक उपलब्ध नहीं होने के कारण भी रद्द की गई हैं।

ये ट्रेनें रद्द की गईं हैं
20801- मगध एक्सप्रेस
12309- तेजस राजधानी एक्सप्रेस (राजेंद्र नगर टर्मिनल–नई दिल्ली)
12393- संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस
22361- अमृत भारत एक्सप्रेस
12033- शताब्दी एक्सप्रेस (कानपुर सेंट्रल–नई दिल्ली)
12417- प्रयागराज एक्सप्रेस
12275- हमसफर एक्सप्रेस
12451- श्रमशक्ति एक्सप्रेस
12447- यूपी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस
14211- इंटरसिटी एक्सप्रेस
12559 और 12581- बनारस–नई दिल्ली ट्रेनें
15303- कासगंज–नई दिल्ली ट्रेन
82501- लखनऊ जंक्शन–नई दिल्ली ट्रेन
22181, 12189 और 12121- जबलपुर से हजरत निजामुद्दीन जाने वाली ट्रेनें
15308- सिरसा–तिलक ब्रिज ट्रेन
12964 और 12963- उदयपुर सिटी–हजरत निजामुद्दीन और वापसी की ट्रेनें
14727- श्रीगंगानगर–तिलक ब्रिज ट्रेन
14738, 14737 और 14728- तिलक ब्रिज, भिवानी और श्रीगंगानगर के बीच चलने वाली ट्रेनें
12056- देहरादून–नई दिल्ली ट्रेन

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