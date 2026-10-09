हाथरस: नशे का आदी युवक घर में फंदे पर लटका मिला, पुलिस जांच में जुटी, पोस्टमार्टम को भेजा शव

हाथरस के मोहल्ला गणेशगंज में बृहस्पतिवार देर रात विवेक नाम का युवक घर पर फंदा लगाकर लटक गया। परिजनों ने आनन-फानन विवेक को नीचे उतारा और जिला अस्पताल लेकर गए। यहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

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परिजनों के अनुसार, विवेक (27) पिछले कुछ समय से परेशान चल रहा था। इस कारण वह नशा करने लगा था। नशे के कारण अक्सर परिवार में कहासुनी होती थी। बृहस्पतिवार रात को जब वह घर आया तो परिजनों ने उसे टोका था। इस पर घर में झगड़ा भी हुआ। इसके बाद उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया।थोड़ी देर बाद परिजनों को घटना की जानकारी हुई। सीओ हिमांशु माथुर ने बताया कि प्रारंभिक जांच में युवक के नशे का आदी होने की जानकारी सामने आई है। पोस्टमार्टम कराया गया है। मामले की जांच की जा रही है।