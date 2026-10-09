जेन-जी की जीत: एएमयू छात्र संघ चुनाव घोषित, 5 नवंबर को मतदान और मतगणना

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) में छात्रसंघ चुनाव 2026-27 का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। चुनाव अधिकारी प्रो. जावेद तालिब की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, पांच नवंबर को विभिन्न संकायों में मतदान होगा। इसी दिन शाम सात बजे से मतगणना शुरू होगी, जो परिणाम घोषित होने तक जारी रहेगी। चुनाव कार्यक्रम जारी होने के साथ ही छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जारी कार्यक्रम के अनुसार, 26 अक्टूबर को सुबह 10 बजे संबंधित डीन कार्यालयों की ओर से मतदाता सूची प्रदर्शित की जाएगी। 27 अक्टूबर को दोपहर दो बजे तक मतदाता सूची में संशोधन के लिए आवेदन किए जा सकेंगे। इसी दिन शाम चार बजे अंतिम मतदाता सूची जारी होगी।29 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से दोपहर एक बजे तक एएमयू छात्रसंघ कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर नामांकन पत्र जमा होंगे। इसी दिन शाम चार बजे से नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 30 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से दोपहर एक बजे तक प्रत्याशी अपने नामांकन वापस ले सकेंगे। शाम चार बजे वैध प्रत्याशियों की सूची प्रदर्शित की जाएगी।31 अक्टूबर को सुबह 10 बजे वैध प्रत्याशियों को क्रमांक आवंटित किए जाएंगे। इसी दिन शाम चार बजे प्रत्याशियों के क्रमांक सहित अंतिम सूची जारी होगी। तीन नवंबर को दोपहर दो बजे से यूनियन हॉल की छत से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अपने अंतिम भाषण देंगे।पांच नवंबर को सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक संबंधित संकायों में मतदान होगा। दोपहर एक से दो बजे तक भोजनावकाश रहेगा। मतदान समाप्त होने के बाद शाम सात बजे से मतगणना शुरू होगी। मतगणना स्थल की जानकारी बाद में दी जाएगी। मतदाता सूची से जुड़ी प्रक्रिया और मतदान संबंधित संकायों में ही संपन्न होंगे। चुनाव अधिकारी प्रो. जावेद तालिब ने नौ अक्टूबर को जारी कार्यक्रम में चुनाव की सभी प्रमुख तिथियां निर्धारित की हैं।