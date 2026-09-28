Hathras News: ट्रेन से गिरकर केवी के अध्यापक की मौत

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रविवार की सुबह लोगों ने गांव महरारा के निकट रेलवे ट्रैक पर एक शव पड़ा था। इसकी सूचना लोगों ने स्टेशन कर्मियों को दी। स्टेशन कर्मियों ने कोतवाली पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मृतकों के कपड़े खंगाले तो उसमें से मिले आधार कार्ड के आधार पर उसकी पहचान मयंक नारायण तिवारी पुत्र संतोष तिवारी निवासी गांव लोखरी थाना कठहा लोखरी जनपद मेहर मध्य प्रदेश के रूप में हुई।कोतवाली प्रभारी मयंक चौधरी ने बताया कि पहचान होने के बाद मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। रविवार शाम को मृतक के रिश्तेदार कोतवाली पर पहुंच गए। उन्होंने बताया कि मृतक की साली राजस्थान के नागौर में एसडीएम के पद कार्यरत हैं। संवाद