Hathras News: ट्रेन से गिरकर केवी के अध्यापक की मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Mon, 28 Sep 2026 01:58 AM IST
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सहपऊ (हाथरस)। क्षेत्र से गुजरने वाली उत्तर मध्य रेलवे लाइन पर शनिवार की रात 31 वर्षीय मयंक नारायण तिवारी की ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। वह दिल्ली में केंद्रीय विद्यालय में अध्यापक थे और रात को ट्रेन से अपने गांव जा रहे थे।
रविवार की सुबह लोगों ने गांव महरारा के निकट रेलवे ट्रैक पर एक शव पड़ा था। इसकी सूचना लोगों ने स्टेशन कर्मियों को दी। स्टेशन कर्मियों ने कोतवाली पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मृतकों के कपड़े खंगाले तो उसमें से मिले आधार कार्ड के आधार पर उसकी पहचान मयंक नारायण तिवारी पुत्र संतोष तिवारी निवासी गांव लोखरी थाना कठहा लोखरी जनपद मेहर मध्य प्रदेश के रूप में हुई।
कोतवाली प्रभारी मयंक चौधरी ने बताया कि पहचान होने के बाद मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। रविवार शाम को मृतक के रिश्तेदार कोतवाली पर पहुंच गए। उन्होंने बताया कि मृतक की साली राजस्थान के नागौर में एसडीएम के पद कार्यरत हैं। संवाद
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रविवार की सुबह लोगों ने गांव महरारा के निकट रेलवे ट्रैक पर एक शव पड़ा था। इसकी सूचना लोगों ने स्टेशन कर्मियों को दी। स्टेशन कर्मियों ने कोतवाली पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मृतकों के कपड़े खंगाले तो उसमें से मिले आधार कार्ड के आधार पर उसकी पहचान मयंक नारायण तिवारी पुत्र संतोष तिवारी निवासी गांव लोखरी थाना कठहा लोखरी जनपद मेहर मध्य प्रदेश के रूप में हुई।
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कोतवाली प्रभारी मयंक चौधरी ने बताया कि पहचान होने के बाद मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। रविवार शाम को मृतक के रिश्तेदार कोतवाली पर पहुंच गए। उन्होंने बताया कि मृतक की साली राजस्थान के नागौर में एसडीएम के पद कार्यरत हैं। संवाद
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