Hathras News: राखी बांधने जा रही थीं, हादसे में पति-रिश्तेदार सहित घायल

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इस दौरान हाईवे पर अलीगढ़ से एटा की ओर जाने वाली लेन पर करीब आधा घंटा तक जाम लगा रहा। सूचना पर पुलिस के पहुंचने और सड़क पर पड़े घायलों को एंबुलेंस से सीएचसी भेजने और क्षतिग्रस्त बाइक को सड़क से हटवाने के बाद यातायात सुचारू हो सका।कोतवाली पुलिस के अनुसार अकराबाद थाना क्षेत्र के गांव दीपपुर निवासी सुखवीर सिंह रक्षाबंधन पर अपनी पत्नी शारदा देवी और रिश्तेदार सुनीता पत्नी राकेश को रक्षाबंधन पर बाइक पर लेकर गांव लश्करगंज स्थित अपनी ससुराल जा रहे थे। गांव बिलार पास पीछे से आया तेज रफ्तार अज्ञात वाहन उनकी बाइक में टक्कर मारकर निकल गया। टक्कर लगते ही बाइक सहित तीनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर उपजिलाधिकारी धर्मेंद्र सिंह चौहान भी पहुंच गए थे।