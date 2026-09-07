कार्रवाई: मासूम बच्चियों ने लगाई डीएम साहब से गुहार, खंभे को सही करने दौड़े अफसर, ढीले तारों को कराया ठीक

हाथरस के ढकपुरा रोड स्थित शिव मंदिर के बाहर बिजली खंभे में करंट उतरने और आग लगने की समस्या पर विद्युत विभाग ने तत्काल कार्रवाई की। रविवार को दो मासूम बच्चियों द्वारा जिलाधिकारी से हाथ जोड़कर गुहार लगाई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

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संवाद न्यूज एजेंसी की इस खबर को अमर उजाला ने भी प्रकाशित किया। इसके बाद सोमवार सुबह विभागीय टीम मौके पर पहुंची और सुधार कार्य कराया। विद्युत नगरीय वितरण खंड के अधिशासी अभियंता संदीप कुमार ने तड़के ही टेक्निकल टीम को ढकपुरा रोड की पुलिया के पास भेजा। टीम ने ट्रांसफॉर्मर और खंभे से चिंगारी निकलने की वजह बने ढीले तारों को कसकर दुरुस्त किया।साथ ही बारिश और नमी के दौरान खंभे में करंट उतरने का खतरा रोकने के लिए लोहे के पूरे खंभे को सुरक्षा की दृष्टि से प्लास्टिक से रैप कर दिया। अधिशासी अभियंता ने बताया कि स्थानीय लोगों और मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए त्वरित सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं।