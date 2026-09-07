हाथरस: गांव में हुई लंपी की एंट्री, 13 गोवंश में पुष्टि जिनका चल रहा इलाज, डरे हुए हैं पशुपालक

आठ से अधिक गांवों में फैला लंपी वायरस

सादाबाद क्षेत्र के एदलपुर, वेदई, बिसावर, ऊंचागांव, रसमई, नौगांव, मांगरू, कुरसंडा समेत कई गांवों में लंपी वायरस फैल रहा है। एदलपुर में प्रशासक धर्मपाल सिंह, महावीर सिंह, श्यामवीर सिंह, जोगेंद्र सिंह, सत्यपाल सिंह, मोहन श्याम और हरवीर सिंह के पशु बीमार हैं। धर्मपाल सिंह का कहना है कि पशुओं का लगातार उपचार कराने के बावजूद बीमारी काबू में नहीं आ रही है। विधिपुर गांव में भी वीरेंद्र सिंह, सोनू, हरवीर सिंह, चंद्रपाल सिंह और दीवान सिंह के पशुओं में लंपी के लक्षण बताए गए हैं।



बिसावर क्षेत्र की ग्राम पंचायत कजरौठी के पोदा और गिजरौला गांव में भी पशुपालक परेशान हैं। पोदा निवासी मुकेश सिंह की दुधारू गाय लंपी की चपेट में आने के बाद दूध देना लगभग बंद कर चुकी है। भूपेंद्र सिंह ने बताया कि निजी चिकित्सकों से महंगा इलाज कराने के बाद भी पशुओं की हालत में सुधार नहीं हो रहा है। कजरौठी निवासी बलवीर सिंह और गिजरौला निवासी राकेश सिंह की भी एक-एक गाय की मौत हो चुकी है जबकि एक मरणासन्न अवस्था में है।



मुरसान में भी पशु बीमारी

मुरसान क्षेत्र के भकरोई गांव में भूरा, सौरभ, चंद्रभान और शिवराज समेत अन्य ग्रामीणों की गायों में लंपी के लक्षण बताए जा रहे हैं। करील गांव की गोशाला में भी करीब पांच गोवंश के बीमारी की चपेट में आने की जानकारी सामने आई है। फरसौटी गांव में मोहित कुमार के भाई की गाय भी संक्रमित है। पशुपालकों ने गांव-गांव जांच, उपचार और टीकाकरण कराने की मांग की है।