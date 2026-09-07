Hathras News: सूखे मेवों के बढ़े दामों ने बिगाड़ा बजट
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:25 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:25 AM IST
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त्योहार और सहालग के सीजन से पहले सूखे मेवों के दामों में तेजी आ गई है। काजू, बादाम, पिस्ता और सूखे गोले की बढ़ती कीमतों से आम उपभोक्ताओं के साथ मिठाई कारोबारियों और घर का बजट प्रभावित हुआ है।
स्थानीय दुकानदार आर्यन अग्रवाल, संजय कुमार व ऋषभ ने बताया कि काजू के भाव बढ़ने की मुख्य वजह नई फसल आने से पहले बाजार में आपूर्ति की कमी है। नई फसल आने के बाद कीमतों में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं बादाम और पिस्ता में रिकॉर्ड तेजी का कारण खाड़ी देशों में जारी युद्ध के हालात बताए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले बादाम 1200 रुपये किलो तक पहुंच गया था।
वर्तमान में काजू 850 से बढ़कर 950 रुपये, बादाम 850 से 1080 रुपये और पिस्ता 1250 से 1600 रुपये किलो बिक रहा है। सूखा गोला भी 340 रुपये से बढ़कर 450 रुपये किलो हो गया है। कारोबारियों के मुताबिक आने वाले दिनों में मांग बढ़ने से बाजार पर दबाव और बढ़ सकता है।
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दाम बढ़ने से मिठाई कारोबार प्रभावित
सूखे मेवों की कीमतों में तेजी का असर मिठाई कारोबार पर भी पड़ रहा है। त्योहार और सहालग के दौरान काजू-बादाम की खपत बढ़ने से दुकानदारों की लागत बढ़ गई है। इसका असर मिठाइयों की कीमतों पर भी पड़ने की संभावना है।
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स्थानीय दुकानदार आर्यन अग्रवाल, संजय कुमार व ऋषभ ने बताया कि काजू के भाव बढ़ने की मुख्य वजह नई फसल आने से पहले बाजार में आपूर्ति की कमी है। नई फसल आने के बाद कीमतों में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं बादाम और पिस्ता में रिकॉर्ड तेजी का कारण खाड़ी देशों में जारी युद्ध के हालात बताए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले बादाम 1200 रुपये किलो तक पहुंच गया था।
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वर्तमान में काजू 850 से बढ़कर 950 रुपये, बादाम 850 से 1080 रुपये और पिस्ता 1250 से 1600 रुपये किलो बिक रहा है। सूखा गोला भी 340 रुपये से बढ़कर 450 रुपये किलो हो गया है। कारोबारियों के मुताबिक आने वाले दिनों में मांग बढ़ने से बाजार पर दबाव और बढ़ सकता है।
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दाम बढ़ने से मिठाई कारोबार प्रभावित
सूखे मेवों की कीमतों में तेजी का असर मिठाई कारोबार पर भी पड़ रहा है। त्योहार और सहालग के दौरान काजू-बादाम की खपत बढ़ने से दुकानदारों की लागत बढ़ गई है। इसका असर मिठाइयों की कीमतों पर भी पड़ने की संभावना है।