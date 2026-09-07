डीएम साहब: हाथ जोड़कर बोले बच्चे, बिजली खंभे में आता है करंट, खंभे और ट्रांसफॉर्मर को हटवा दीजिए

हाथरस में ढकपपुरा रोड स्थित एक जर्जर बिजली के खंभे से जान-माल का खतरा जताते हुए दो मासूम बच्चियों का हाथ जोड़कर गुहार लगाता वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बच्चियों ने डीएम से शिव मंदिर के पास लगे इस खंभे और ट्रांसफॉर्मर को तत्काल हटवाने की अपील की है। उन्होंने खंभे में करंट उतरने का हवाला दिया है।

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मामला ढकपपुरा रोड स्थित पुलिया के पास बने शिव मंदिर के बाहर का है। वायरल वीडियो में दोनों छोटी बच्चियां हाथ जोड़कर डीएम से भावुक अपील करती दिखाई दे रही हैं। बच्चियों का कहना है कि मंदिर के बाहर लगे लोहे के बिजली के खंभे पर एक छोटा ट्रांसफॉर्मर भी रखा हुआ है, जिसमें आए दिन करंट उतर आता है और कई बार आग भी लग चुकी है। विज्ञापन



बच्चियों ने वीडियो के जरिए गुहार लगाते हुए कहा, डीएम साहब, इस खंभे को यहां से हटवाने की कृपा करें। मासूम बच्चियों का यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आते ही तेजी से ट्रेंड करने लगा। एसई अजीत कुमार सिंह ने इस तरह के वीडियो की जानकारी होने से अनभिज्ञता जताई है। मामला ढकपपुरा रोड स्थित पुलिया के पास बने शिव मंदिर के बाहर का है। वायरल वीडियो में दोनों छोटी बच्चियां हाथ जोड़कर डीएम से भावुक अपील करती दिखाई दे रही हैं। बच्चियों का कहना है कि मंदिर के बाहर लगे लोहे के बिजली के खंभे पर एक छोटा ट्रांसफॉर्मर भी रखा हुआ है, जिसमें आए दिन करंट उतर आता है और कई बार आग भी लग चुकी है।बच्चियों ने वीडियो के जरिए गुहार लगाते हुए कहा, डीएम साहब, इस खंभे को यहां से हटवाने की कृपा करें। मासूम बच्चियों का यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आते ही तेजी से ट्रेंड करने लगा। एसई अजीत कुमार सिंह ने इस तरह के वीडियो की जानकारी होने से अनभिज्ञता जताई है।

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