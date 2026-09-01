Hathras News: आविष्कार, छात्रवृत्ति और शैक्षणिक नवाचारों से बदली तस्वीर

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शासन उप सचिव शंभू प्रसाद की ओर से सम्मान के लिए चयनित शिक्षकों की आधिकारिक सूची जारी की गई है। वर्ष 1867 में स्थापित इस विद्यालय में पल्लवी चतुर्वेदी की तैनाती वर्ष 2013 में पदोन्नति के उपरांत हुई थी।उनकी इस उपलब्धि से न केवल बेसिक शिक्षा विभाग, बल्कि पूरे जिले के शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। शिक्षिका पल्लवी चतुर्वेदी का कहना है कि विद्यालय की इंचार्ज प्रधानाध्यापक समीक्षा शर्मा, सहयोगी शिक्षकों के सहयोग और बच्चों की मेहनत की वजह से ही यह मुकाम हासिल हो सका है। उनका लक्ष्य सरकारी स्कूल के बच्चों को हर स्तर पर निजी स्कूलों से बेहतर और आत्मनिर्भर बनाना है।इन उपलब्धियों से गढ़ी सफलता की कहानी-राष्ट्रीय आविष्कार अभियान में लगातार दबदबा : राष्ट्रीय आविष्कार अभियान में विद्यालय के विद्यार्थियों का प्रदर्शन लगातार चार वर्षों (सत्र 2022-23, 2023-24, 2024-25 और 2025-26) से जनपद स्तर पर सर्वोत्कृष्ट रहा है।-छात्रों की ऐतिहासिक सफलताएं : उनके मार्गदर्शन में छात्र मनु कुमार ने 10 हजार रुपये का नकद पुरस्कार, छात्रा पूर्वी राज व चंचल ने टैबलेट व टेलीस्कोप और छात्र मनीष कुमार ने जनपद स्तर पर तृतीय स्थान प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया है।-25 से अधिक छात्र छात्रवृत्ति के लिए चयनित : इंस्पायर अवार्ड योजना और राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में विद्यालय के लगभग 25 से अधिक छात्र-छात्राएं चयनित हो चुके हैं।-स्मार्ट क्लास व एलबीडी से रोचक पढ़ाई : विद्यालय में स्मार्ट क्लास के माध्यम से गणित व विज्ञान के कठिन पाठ्यक्रमों को रोचक विधि से पढ़ाया जाता है, वहीं लर्निंग बाय डूइंग (एलबीडी) के जरिये बच्चों को व्यावहारिक जीवन के उपयोगी कौशल सिखाए जा रहे हैं।