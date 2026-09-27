Hathras News: यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में हाथरस के उत्पाद छाए

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शासन की मंशा के अनुरूप जिले के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों (एमएसएमई) और एक जनपद एक उत्पाद (ओडीओपी) से जुड़े हस्तशिल्पियों को इस ट्रेड शो में अंतरराष्ट्रीय स्तर का मंच उपलब्ध कराया गया है। विज्ञापन

ट्रेड शो के अलग-अलग हॉलों में हाथरस की हींग, पुरदिलनगर की पारंपरिक आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हन्नो लाला की रबड़ी, हर्बल गुलाल, हवन सामग्री, रसोई उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के स्टॉल सजे हुए हैं। विज्ञापन विज्ञापन

देश-विदेश से आने वाले कारोबारी प्रतिनिधि, निर्यातक और आम उपभोक्ता हाथरस के स्टॉलों पर पहुंचकर न केवल उत्पादों की गुणवत्ता की सराहना कर रहे हैं। थोक आपूर्ति को लेकर पूछताछ और अग्रिम सौदे भी तय कर रहे हैं। शासन की मंशा के अनुरूप जिले के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों (एमएसएमई) और एक जनपद एक उत्पाद (ओडीओपी) से जुड़े हस्तशिल्पियों को इस ट्रेड शो में अंतरराष्ट्रीय स्तर का मंच उपलब्ध कराया गया है।ट्रेड शो के अलग-अलग हॉलों में हाथरस की हींग, पुरदिलनगर की पारंपरिक आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हन्नो लाला की रबड़ी, हर्बल गुलाल, हवन सामग्री, रसोई उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के स्टॉल सजे हुए हैं।देश-विदेश से आने वाले कारोबारी प्रतिनिधि, निर्यातक और आम उपभोक्ता हाथरस के स्टॉलों पर पहुंचकर न केवल उत्पादों की गुणवत्ता की सराहना कर रहे हैं। थोक आपूर्ति को लेकर पूछताछ और अग्रिम सौदे भी तय कर रहे हैं।

ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में 25 सितंबर से शुरू हुए पांच दिवसीय भव्य यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में जिले के पारंपरिक उत्पादों का डंका बज रहा है। देश-विदेशों से आने वाले कारोबारियों को न केवल हींग-रबड़ी का स्वाद भा रहा है, बल्कि गुलाल, पुरदिलनगर की ज्वेलरी व हवन सामग्री भी उनका ध्यान खींच रही है।