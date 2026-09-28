Hathras News: खाड़ी देशों में मांग से चमका हाथरस का धान, मुस्कुराए किसान

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

मंडी में इन दिनों करीब 10 हजार क्विंटल धान की रोजाना आवक हो रही है। एक सप्ताह के भीतर धान के भाव 3800 रुपये से बढ़कर 4400 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गए हैं। पिछले वर्ष शुरुआती दिनों में धान 2600 से 3300 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका था। इस लिहाज से किसानों को इस बार करीब 1100 से 1200 रुपये प्रति क्विंटल अधिक भाव मिल रहा है।व्यापारियों के अनुसार हाथरस मंडी में मुख्य रूप से 1509 किस्म के धान की आवक अधिक होती है। इस किस्म से तैयार चावल की खाड़ी देशों में अच्छी मांग है। पंजाब और हरियाणा में बड़ी संख्या में चावल मिलें हैं, जहां धान की प्रोसेसिंग और ग्रेडिंग के बाद चावल सऊदी अरब, कुवैत, ईरान, इराक, दुबई, सिंगापुर सहित अन्य देशों में भेजा जाता है।पैदावार घटी, पर बेहतर दाम ने दी राहतमौसम के प्रभाव के कारण इस बार धान की पैदावार में थोड़ी गिरावट आई है। पिछले साल प्रति बीघा औसतन चार क्विंटल धान की पैदावार हुई थी, जो इस बार घटकर लगभग साढ़े तीन क्विंटल रह रह गई है। हालांकि निर्यात मांग और प्रीमियम गुणवत्ता के चलते बाजार में मिले अच्छे दामों ने पैदावार में आई कमी के नुकसान की पूरी भरपाई कर दी है। इस बार धान की पैदावार पिछले वर्ष की तुलना में कुछ कम हुई है। पिछले साल करीब चार क्विंटल प्रति बीघा पैदावार हुई थी, जो इस बार घटकर करीब साढ़े तीन क्विंटल प्रति बीघा रह गई है। इसके बावजूद अच्छी गुणवत्ता के धान के कारण किसानों को बेहतर भाव मिलना राहत की बात है।बोले कारोबारीनिर्यात की मांग के कारण किसानों को बेहतर कीमत मिल रही है। हाथरस मंडी का धान पंजाब-हरियाणा की चावल मिलों में जाता है। वहां प्रोसेसिंग और ग्रेडिंग के बाद इसे सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत सहित अन्य खाड़ी देशों में भेजा जाता है।-राजकुमार अग्रवाल, व्यापारीमंडी में धान की आवक अच्छी है। पंजाब-हरियाणा की चावल मिलों से विदेशों में चावल का निर्यात होने के कारण धान के भाव भी अच्छे मिल रहे हैं। पिछले साल की तुलना में किसानों को करीब 1100 से 1200 रुपये प्रति क्विंटल तक अधिक भाव मिल रहा है।-योगेश वार्ष्णेय, व्यापारीपिछले साल शुरुआती दिनों में धान का भाव 2600 से 3300 रुपये प्रति क्विंटल था। इस बार 3800 से 4400 रुपये प्रति क्विंटल तक भाव मिल रहा है। धान में बेहतर कीमत मिलने से किसानों को कुछ राहत मिलेगी। आलू की फसल में नुकसान के कारण किसान पहले ही परेशान हैं।-पवन कुमार निवासी कोकापिछले और इस वर्ष धान की स्थितिपिछले धान का भाव प्रति क्विंटल 2600 से 3300इस साल धान का प्रति क्विंटल भाव 3800 से 4400प्रति बीघा पैदावार क्विंटल 3.5 क्विंटलपिछले साल कुल आवक 19,06,639 क्विंटलरोजाना मंडी आवक — 10 हजार क्विंटलधान का किसानों को पिछले साल की अपेक्षा अधिक मूल्य मिल रहा है। पंजाब-हरियाणा से चावल निर्यात होने के कारण वृद्धि हुई है।-अनिल कुमार, मंडी सचिव