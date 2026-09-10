हाथरस: कूलर छूते ही बेहोश होकर गिरे शीशा कारोबारी, हुई मौत, परिवार में मची चीख-पुकार

हाथरस के नगला नाई में बुधवार रात घर में रखे कूलर में उतरे करंट की चपेट में आने से 28 वर्षीय भूपेंद्र की मौत हो गई। भूपेंद्र का हाथ जैसे ही कूलर से टच हुआ, वैसे ही वह अचेत होकर गिर गए। उनकी मौत से परिवार में चीख-पुकार मच गई।

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भूपेंद्र कुमार (28) पुत्र गेंदालाल की इगलास रोड पर शीशे की दुकान है। वह बुधवार शाम को अपनी दुकान बंद कर घर लौटे थे। रात को भूपेंद्र का हाथ घर में रखे कूलर से छू गया। कूलर में करंट आ रहा था। नंगे पैर होने के कारण करंट लगते ही भूपेंद्र मौके पर ही अचेत होकर गिर गए। हादसा होते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई।शोर सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर एकत्र हो गए। उन्हें तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सक ने परीक्षण के बाद भूपेंद्र को मृत घोषित कर दिया। यह सुनते ही परिजन बिलखने लगे और बिना किसी पुलिस कार्रवाई के शव को घर ले गए। मृतक भूपेंद्र अपने परिवार में अकेले कमाने वाले थे। उनकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वह अपने पीछे तीन साल के बच्चे और पत्नी को बिलखता छोड़ गए हैं। सीओ सिटी हिमांशु माथुर ने बताया कि घटना की सूचना पुलिस को नहीं मिली है।