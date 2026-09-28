Hathras News: बरसाती पहनकर आए चार युवकों ने दिया घटना को अंजाम
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Mon, 28 Sep 2026 01:54 AM IST
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सेवानिवृत फौजी शमसुद्दीन व उनकी पत्नी सद्दो बेगम की हत्या में दिनभर की छानबीन के बाद पुलिस के हाथ महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं। पुलिस के मुताबिक बरसाती पहनकर आए चार युवक सीसीटीवी में कैद हुए हैं, जिन पर हत्या करने का संदेह है।
पुलिस ने 10 घंटे में 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें हमलावर ट्रेक किए गए हैं। पुलिस के अनुसार रविवार सुबह चार बजे एक युवक बरसाती पहने बाइक पर शमसुद्दीन के घर के सामने पहुंचता है। बाकी तीन युवक भी यहीं पहुंचते हैं। इसके बाद एक परिचित शमसुद्दीन से गेट खुलवाता है और पीछे पीछे बाकी घुस जाते हैं। चारों ने हमलावरों ने आराम से घटना को अंजाम दिया और करीब डेढ़ घंटे बाद निकल गए।
पुलिस के मुताबिक हमलावर दो बाइक पर आए थे, लेकिन बीच में सीसीटीवी में एक बाइक पर ही चारों नजर आए। बरसाती पहने होने के कारण किसी का चेहरा पहचान में नहीं आया है। सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने चारों को जलेसर रोड 20 किमी तक ट्रेस किया। इसके बाद शातिर एटा क्षेत्र में चले गए।
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दूसरी पत्नी पर गहरा रहा शक
पुलिस की छानबीन में अब तक शक दूसरी पत्नी सीमा की तरफ ही गहरा रहा है। पूछताछ में सामने आया है कि सद्दो बेगम के घर में जब चोरी हुई थी तो उसमें दूसरी पत्नी के भाई का नाम सामने आया था। इस पर घर में हंगामा हुआ था और फिर दोनों पत्नियां अलग रहने लगी थीं। महिला के तीन भाई हैं। एसपी चिरंजीवनाथ सिन्हा ने बताया कि मामले में हर पहलू से जांच की जा रही है। जल्द ही घटना का पर्दाफाश कर दिया जाएगा।
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पुलिस ने 10 घंटे में 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें हमलावर ट्रेक किए गए हैं। पुलिस के अनुसार रविवार सुबह चार बजे एक युवक बरसाती पहने बाइक पर शमसुद्दीन के घर के सामने पहुंचता है। बाकी तीन युवक भी यहीं पहुंचते हैं। इसके बाद एक परिचित शमसुद्दीन से गेट खुलवाता है और पीछे पीछे बाकी घुस जाते हैं। चारों ने हमलावरों ने आराम से घटना को अंजाम दिया और करीब डेढ़ घंटे बाद निकल गए।
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पुलिस के मुताबिक हमलावर दो बाइक पर आए थे, लेकिन बीच में सीसीटीवी में एक बाइक पर ही चारों नजर आए। बरसाती पहने होने के कारण किसी का चेहरा पहचान में नहीं आया है। सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने चारों को जलेसर रोड 20 किमी तक ट्रेस किया। इसके बाद शातिर एटा क्षेत्र में चले गए।
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दूसरी पत्नी पर गहरा रहा शक
पुलिस की छानबीन में अब तक शक दूसरी पत्नी सीमा की तरफ ही गहरा रहा है। पूछताछ में सामने आया है कि सद्दो बेगम के घर में जब चोरी हुई थी तो उसमें दूसरी पत्नी के भाई का नाम सामने आया था। इस पर घर में हंगामा हुआ था और फिर दोनों पत्नियां अलग रहने लगी थीं। महिला के तीन भाई हैं। एसपी चिरंजीवनाथ सिन्हा ने बताया कि मामले में हर पहलू से जांच की जा रही है। जल्द ही घटना का पर्दाफाश कर दिया जाएगा।