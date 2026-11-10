Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   Elderly wrestler's health deteriorates while watching wrestling, dies

Hathras News: दंगल देखते समय बिगड़ी बुजुर्ग पहलवान की तबीयत, मौत

Tue, 10 Nov 2026 12:38 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Tue, 10 Nov 2026 12:38 AM IST
विज्ञापन
Elderly wrestler's health deteriorates while watching wrestling, dies
साहब सिंह पहलवान। फाइल फोटो। - फोटो : File Photo
बिसावर। ग्राम पंचायत मीरपुर निवासी नामचीन पहलवान साहब सिंह (74) का रविवार शाम आकस्मिक निधन हो गया। वह गांव कजरौठी में आयोजित कुश्ती दंगल देखने पहुंचे थे। इस दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई।
विज्ञापन

परिजन उन्हें उपचार के लिए सादाबाद लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। उनके निधन की खबर से शोक की लहर दौड़ गई। साहब सिंह ने कुश्ती के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई थी। वर्ष 1980 में उन्होंने बृजकेशरी पहलवान का प्रतिष्ठित खिताब जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया था।
विज्ञापन

उनके भतीजे विजय सिंह ने बताया कि करीब पांच महीने पहले साहब सिंह की बाईपास सर्जरी हुई थी। रविवार शाम उन्हें साइलेंट अटैक आया।साहब सिंह अपने पीछे तीन पुत्रों और 12 नाती-नातिनों सहित भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं। देर शाम उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। इसमें सैकड़ों ग्रामीणों, रिश्तेदारों, परिचितों और पहलवानों ने शामिल होकर उन्हें अंतिम विदाई दी। उनके निधन को क्षेत्र की कुश्ती परंपरा की अपूरणीय क्षति बताया जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed