Hathras News: दंगल देखते समय बिगड़ी बुजुर्ग पहलवान की तबीयत, मौत

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परिजन उन्हें उपचार के लिए सादाबाद लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। उनके निधन की खबर से शोक की लहर दौड़ गई। साहब सिंह ने कुश्ती के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई थी। वर्ष 1980 में उन्होंने बृजकेशरी पहलवान का प्रतिष्ठित खिताब जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया था।उनके भतीजे विजय सिंह ने बताया कि करीब पांच महीने पहले साहब सिंह की बाईपास सर्जरी हुई थी। रविवार शाम उन्हें साइलेंट अटैक आया।साहब सिंह अपने पीछे तीन पुत्रों और 12 नाती-नातिनों सहित भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं। देर शाम उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। इसमें सैकड़ों ग्रामीणों, रिश्तेदारों, परिचितों और पहलवानों ने शामिल होकर उन्हें अंतिम विदाई दी। उनके निधन को क्षेत्र की कुश्ती परंपरा की अपूरणीय क्षति बताया जा रहा है।