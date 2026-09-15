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हाथरस मौसम: 16-17 सितंबर को गरज-चमक के साथ बारिश के आसार, कृषि विवि ने जारी किया अलर्ट

Wed, 16 Sep 2026 01:33 AM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Wed, 16 Sep 2026 01:33 AM IST
सार

वैज्ञानिकों ने किसानों को सलाह दी है कि बारिश की संभावना को देखते हुए खरीफ फसलों में सिंचाई का काम अभी टाल दें। मक्का, दलहन और तिलहन की फसलों में पानी रुकने न दें।

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Chances of rain with thunder and lightning in Hathras
मौसम विभाग का अलर्ट - फोटो : X / @Indiametdept

विस्तार
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मौसम विज्ञान विभाग और चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार हाथरस जिले में 16 और 17 सितंबर को गरज-चमक और बिजली गिरने के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान चार से 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है।

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मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले पांच दिनों में हल्के से मध्यम बादल छाए रहेंगे। इस दौरान अधिकतम तापमान 34.0 से 37.0 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.0 से 28.0 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जो सामान्य से दो से तीन डिग्री सेल्सियस अधिक है। हवा में नमी (आर्द्रता) का स्तर 89 से 98 प्रतिशत तक रहने के कारण लोगों को भारी उमस और गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। 
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वैज्ञानिकों ने किसानों को सलाह दी है कि बारिश की संभावना को देखते हुए खरीफ फसलों में सिंचाई का काम अभी टाल दें। मक्का, दलहन और तिलहन की फसलों में पानी रुकने न दें। धान की फसल इस समय फूल खिलने की अवस्था में है। मौसम साफ होने पर पत्ती लपेटक या तना छेदक कीट दिखने पर कारटाप हाइड्रोक्लोराइड या इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव करें।

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