Hathras News: 35 सेकंड तक सड़क पर सांडों का तांडव, मची भगदड़
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:31 AM IST
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:31 AM IST
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अलीगढ़ रोड पर श्याम प्रेस कंपाउंड के सामने दो सांड बीच सड़क पर भिड़ गए। दोनों के बीच जमकर उठा-पटक हुई। इससे पुल के सामने यातायात थम गया। लड़ाई की चपेट में कई मोटरसाइकिल आ गईं। चाय और जूस की दुकानों पर मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। बचने के प्रयास में बाइक सवार दो युवक सड़क पर गिर पड़े। एक सांड ने दूसरे को ठेले पर पलट दिया। करीब 35 सेकंड तक चले इस उत्पात से लोगों की सांसें थमी रहीं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर घूमते निराश्रित पशुओं से आए दिन हादसों का खतरा बना रहता है।
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