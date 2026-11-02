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Hathras News: 35 सेकंड तक सड़क पर सांडों का तांडव, मची भगदड़

Mon, 02 Nov 2026 02:31 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:31 AM IST
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Bulls run wild on the road for 35 seconds, sparking a stampede
रोड श्याम प्रेस कंपाउंड के सामने सफेद सांड ने भूरे सांड को हवा में उछाल दिया - फोटो : samvad
अलीगढ़ रोड पर श्याम प्रेस कंपाउंड के सामने दो सांड बीच सड़क पर भिड़ गए। दोनों के बीच जमकर उठा-पटक हुई। इससे पुल के सामने यातायात थम गया। लड़ाई की चपेट में कई मोटरसाइकिल आ गईं। चाय और जूस की दुकानों पर मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। बचने के प्रयास में बाइक सवार दो युवक सड़क पर गिर पड़े। एक सांड ने दूसरे को ठेले पर पलट दिया। करीब 35 सेकंड तक चले इस उत्पात से लोगों की सांसें थमी रहीं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर घूमते निराश्रित पशुओं से आए दिन हादसों का खतरा बना रहता है।
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